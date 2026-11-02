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洛杉磯道奇日本火球男佐佐木朗希日前公開表態，期望在下個賽季以先發投手身分全力爭取個人獎項，未料這番宏願非但沒有獲得讚賞，反而引來美國媒體一陣無情痛批！美媒《Dodgers Way》記者史特賓斯（Katrina Stebbins）指出，佐佐木近兩年大聯盟防禦率皆在4.4以上，今年季後賽更淪為邊緣後援、8場合計僅投3.2局，在先發地位尚未站穩前便高調暢談個人獎，不僅顯得太過自我膨脹，更翻出他過去「抗拒接受指導」的黑歷史，直言他該收起自尊、重新把球隊利益放在首位。佐佐木朗希在加盟道奇前被寄予厚望，被視為扛起球隊未來輪值的超級王牌；然而旅美生涯前兩季，他卻接連遭遇受傷、被下放小聯盟以及轉任牛棚的艱難考驗。數據顯示，佐佐木朗希2025年菜鳥球季防禦率為4.46，本季雖維持健康，但防禦率依舊是偏高的4.49，投球表現始終未能兌現天賦，也未能在高強度的10月季後賽贏得教練團的完全信任。回顧今年季後賽，佐佐木朗希徹底被排除在先發輪值之外，原本設定的「季後賽先發」目標全數落空；他在季後賽期間僅以牛棚投手身分零星登板8場，合計更只吃了微不足道的3.2局，形同消化局數的邊緣戰力。面對佐佐木朗希高調喊話下季要拚個人獎項，記者史特賓斯在專文中毫不留情予以抨擊。她直言：「考量到他過剩的自尊心、年齡，加上過去屢屢傳出他對接受外部建議抱持抗拒態度的疑慮，這些因素交織在一起，讓他現在看起來有點太得意忘形、自以為是了。他或許應該調整心態，重新找回以團隊為優先的職業態度。」帶著全日本球迷的巨大期待降臨洛杉磯，佐佐木朗希前兩年的發揮顯然不及外界預期。在豪門道奇龐大的競爭壓力下，若想堵住美媒與球迷的悠悠之口，唯有在明年春訓拿出令人信服的壓制力與謙遜態度，才能真正從嚴峻的輿論泥淖中突圍。