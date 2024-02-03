過年「最強年菜」Top 10曝光！烏魚子只排第7 圍爐吃這道最爽
農曆春節即將到來，每年過年桌上必會出現一道道令人垂涎三尺的美味年菜，尤其大年夜和家人團聚圍爐更是整桌豐盛年菜。《Social Lab社群實驗室》就公布10大熱門年菜，其中第一名是熱呼呼的佛跳牆，而許多人喜歡的烏魚子則排行第7名。
記者賴禹妡／綜合報導
《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「年菜」話題的網路聲量表現，並指出觀察近一年網友針對「年菜」相關話題的討論，可以發現「佛跳牆」最受到網友的喜愛。由於豐富的用料，因此在過年時吃佛跳牆，又有著希望未來能夠富貴的寓意。有網友說道「如果必吃的年菜只能選一道，我投佛跳牆，因為什麼料都有、可以一直滾一直丟新料、從除夕吃到開工」，表示豐富的用料不只可以滿足自己的口腹，也可以像吃火鍋般重複利用湯底，加入自己喜歡的料，讓許多人紛紛認同「佛跳牆必吃的」。
而「餃子」也是被眾多網友認定為不可或缺的年菜之一。這個外型酷似「元寶」的料理，有著招財進寶的美好寓意，因此每逢年節，便會端出香噴噴的水餃，寄予著滿滿的喜氣和祝福。在談到過年怎麼吃餃子時，許多網友紛紛分享自己的吃法，像是「餃子包1元阿，叫做元寶」，若吃到袋硬幣的餃子，便象徵著該人在新的一年中，有可能會有著財源滾滾的好運，表示「餃子好吃又好玩」。
另外，在新的一年享用「豬腳」也是許多家庭的習慣之一。俗話說「吃豬腳添福壽、吃腿庫補財庫」，在過年這樣充滿喜氣的日子裡，與家人一同品嚐美味的豬腳，就象徵著未來一年將財政充盈，不僅守住荷包，也讓整個家庭在新的一年中都能繁榮昌盛、財源廣進，好吃又充滿吉利寓意的豬腳，讓網友紛紛表示根本是「開運必吃」。