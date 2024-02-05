瘦肉精風波陷羅生門 蔣萬安：聽到哨音要警覺不是讓吹哨者噤聲
台中市驗出台糖肉片含瘦肉精，但經過行政院食安辦公布農業部抽驗採樣45件樣本皆未驗出，也讓衛福部次長王必勝將矛頭指向台中市，不知道台中市政府急於公布的理由是什麼？中市府表示，當初為求慎重已反覆檢測，6次檢驗結果一致，均有檢出陽性，因此在第一時間反應示警。台北市長蔣萬安今（5）日受訪時也說，食安問題只有更審慎，希望中央政府千萬不要掉以輕心，「聽到哨音，我們一定要警覺，而不是讓吹哨者噤聲；是要解決問題，絕對不是解決提出問題的人」。
記者邱新博／台北報導
蔣萬安今天上午出席台北市公私立中學校長會議，並在會前受訪。被問及瘦肉精，蔣萬安表示，有一件事實是很清楚，台灣可能有人在使用西布特羅這一款瘦肉精，如果這件事屬實那就不是小事，中央政府一定要負起責任徹查清楚，對外界有清楚的說明，否則會讓民眾再一次對中央政府失去信心。
蔣萬安說，食安的問題事關重要，絕對必須非常審慎，而且要回歸到科學的專業。台中已經經過6次的檢測，接下來也會請中央食藥署一起參與復驗，而很多縣市也都進行了預防性的下架。台北市昨天在第一時間也宣佈預防性下架同品項的梅花豬肉品，同樣也在第一時間即刻啟動了全面的清查；而且雖然在架上沒有發現這個同批號的肉品，但是對不同批號還是有進行抽驗，所以一切一定會等檢測的結果合格才會恢復上架，這個是台北市的立場；而目前預估會在年前公布抽樣結果。
蔣萬安強調，食安的議題，是中央跟地方共同的責任，對於食安的把關「沒有最審慎，只有更審慎」，所以希望中央政府千萬不要掉以輕心，「聽到哨音我們一定要警覺，而不是讓吹哨者噤聲」，「是要解決問題，絕對不是解決提出問題的人」。所以對於食安的問題，還是一樣回歸科學基礎、回歸科學專業，清楚對外說明才能夠對民眾解除他們的疑慮。