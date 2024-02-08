全台過年垃圾車時間｜小年夜、除夕有收　台北台中春節垃圾定點丟

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為了讓大家乾乾淨淨過新年，全台清潔隊員小年夜都沒休息，垃圾車正常清運，甚至台南市還加班清運。而除夕當天是春節期間最後的丟垃圾時間，全台垃圾車全都出動，但為了讓清潔隊員也能回家過年團圓，多數縣市只收垃圾到晚上6點，詳情請見下方各縣市垃圾車資訊。
🔴台北市 春節垃圾車時間
台北市環保局指出，春節期間2月8日（小年夜）、2月9日（除夕）上午正常，中午及夜間時段增加收運。2月10至12日（初一至初三）暫停清運，2月13日（初四）。2月14日（初五）適逢周三是清潔隊員休息日，停收垃圾。
如果錯過清運時間，各行政區設有垃圾限時收受點，全市共31處「3合1回收限時收受點」，可供市民排出垃圾，詳細資訊請點「臺北市政府環境保護局3合1回收限時收受點」查詢。
🔴新北市 春節垃圾車時間
新北市環保局指出，春節期間2月8日（小年夜）、2月9日（除夕）上午上午至傍晚6時止正常清運，中午及夜間時段增加收運。2月10至12日（初一至初三）暫停清運，2月13日（初四）。2月14日（初五）適逢周三，暫收垃圾。
如果錯過清運時間，新北市特別設置71處定點收運垃圾，詳細地址及開放時段請至「新北樂圾車」網站(https://crd-rubbish.epd.ntpc.gov.tw/)查詢。
環保局提醒，春節期間如欲前往71處定點收運站倒垃圾，務必依規定於開放時段使用專用垃圾袋交付垃圾。為維持各定點的環境整潔，稽查員除架設移動式監視器，亦會機動巡查取締，一旦查獲破壞環境衛生者，將依廢棄物清理法規定告發，最高可處新臺幣6000元罰鍰。
🔴桃園市 春節垃圾車時間
桃園市環保局表示，2月8日（小年夜）依原時段正常清運，2月9日（除夕）上午自9時起收運，大年初一到初三停收垃圾，而2月13日（初四）、2月14日（初五）清潔隊員自上午9時起出勤加強垃圾收運。
環保局提醒，在初一到初三停收垃圾期間，請將垃圾妥善打包暫置於家中，千萬不要任意丟棄，否則可能違反廢棄物清理法規定，面臨最高新臺幣6000元的罰款。
🔴台中市 春節垃圾車時間
台中市環保局指出，2月8日（小年夜）及2月9日（除夕）垃圾車均有沿街收運，2月9日（除夕）除夕則取消夜間沿線及定點收運，改採日間收運模式，收運時間約較平時提早4小時開始，收運服務到所有路線收完為止。
2月10至12日（初一至初三）則採「定時定點服務」，全市共638處提供定時定點垃圾收運服務，每處停留時間約5至30分鐘，2月13日（初四）則恢復正常清運。但2月11日（初二）、2月14日（初五）因適逢隊員例假日，停止收運。
台中市春節期間定時定點收運資訊，可至環保局網站( https://www.epb.taichung.gov.tw/18086/Nodelist )查詢，或下載「台中垃圾清運大車隊」APP查詢，除可查詢清運時間、路線與掌握垃圾車即時位置外，資源回收車也獨立定位，還能自行設定清運3分鐘或5分鐘到點推播通知，讓倒垃圾更方便。
🔴台南市 春節垃圾車時間
台南市環保局表示，2月9日（除夕）全市垃圾車加強收運，部分地區當天上午加開收運班次，2月10至12日（初一至初三）垃圾車停收3天，2月13日（初四）即恢復正常清運。各區收運時間表請見台南市環保局網站。
🔴高雄市 春節垃圾車時間
高雄市環保局指出，2月8日（小年夜）、2月9日（除夕）上午10時至下午6時依夜間清運路線收運。2月10日至12日（初一至初三）暫停清運，2月13日（初四）恢復清運，但2月13日（初四）適逢周五是清潔隊員休息日，停收垃圾。詳請可上高雄市環保局網站查詢。
🔴 南投草屯、埔里 過年垃圾車時間
南投縣草屯鎮2月10日至2月13日（初一至初四）停收垃圾，初五恢復正常。
春節期間公共場所、風景點垃圾收運日程
路線一：碧山路全聯-平等街草屯國小側門-博愛路旭益汽車
路線二：中正路中山公園-草屯鎮公所-大成街草屯國中後門
路線三：碧山路7-11統一超商-仁愛街敦和里集會所-史館路集仙宮牌樓
路線四：芬草路新興宮-新豐路7-11-中正路寶島時代村
路線五：中正路將軍廟-中正路兒童公園-玉瓶路全家金安全店
路線六：虎山路山腳里集會所-太平路萊爾富超商-立人路修緣觀
🔴其他縣市 春節垃圾車時間
其餘縣市過年垃圾車收運時間，可上環境部環境管理署EcoLife清淨家園顧厝邊綠色生活網「春節期間垃圾車清運時間表」專區查詢。
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