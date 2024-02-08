2024過年拜拜攻略｜小年夜、除夕拜天公時間　水果、花、供品金紙

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民俗命理專家王品豊曾在著作《這樣拜才有效》中提及，鮮花在四品禮物中，代表的是「締結與神佛間美麗的緣份」，但白菊花常見於告別會場，會讓人聯想「駕鶴西歸」，因此不宜上神桌。
過年最適合敬神的花有百合，有「百年好合」的意涵；銀柳的台語發音與「銀兩」相似，有「招財吉祥」的含義；菊花（白菊以外）則象徵「富貴吉祥」；劍蘭又稱「福蘭」有「鴻福齊天」的氣勢，加上花朵由下往上開，所以象徵「節節高升」，十分適合過年；而紅玫瑰不只象徵愛情，喜氣的紅色春節期間也十分應景。
🔴過年拜拜水果怎麼挑？
過年最適合拜拜用的吉祥水果，有蘋果（平平安安）、香瓜（多子多孫）、橘子（大吉大利）、柿子（事事如意）、鳳梨（好運旺旺來）、香蕉（招財招好運）。過年拜拜水果種類最好準備3、5種為宜，數量也是1、3、5單數，因單數為陽數。
此外，不適合當供品的水果則有葡萄，因為諧音有「好運逃跑」；蓮霧有「前途充滿迷霧」；芭樂則是因芭樂的種子是經由排泄後，在地上開花結果來的，所以拿去拜拜會對神明不敬；釋迦因外觀像佛祖的頭，又與釋迦牟尼佛同名，不禮貌，都不宜當拜拜供品的水果。
🔴小年夜拜拜時間
2月8日小年夜要拜天公，時間以子時為佳（23時～凌晨1時），子時是一天的開始，等於在除夕的第一時間就拜拜，一直到除夕當天午時（11點～下午1點），也都還可以祭拜。
🔴2/9除夕：拜天公、祖先、地基主
拜天公：除夕這天是過年拜拜重頭戲，要拜天公、地基主還有祖先。「拜天公」是過年拜拜流程裡的第一步，傳統習俗上都在前一天子時為佳，也就是小年夜2月8日晚上11點後到2月9日（除夕）凌晨1點，家裡拜拜時間要特別注意。
天公，就是玉皇大帝，為了祈求一年的平安，嚴格一點的有說這天拜天公不能拜葷食，拜拜供品推薦鮮花、蠟燭、水果（橘子、蘋果、梨子、香蕉、鳳梨）和甜食（發糕、甜粿、紅龜粿），代表招來福氣、延年益壽。
拜地基主：地基主又稱宅神、地主神。風水專家江柏樂指出，地基主是原本就住在當地的靈魂，久而久之便成為在地守護神。民俗中地基主屬陰，而中午前陽氣重，所以午後才是祭拜地基主的最佳時間，時間可以在中午12點到下午3點間祭拜，最晚不要超過下午5點。
拜地基主的位置通常是在廚房，朝屋子後方拜。供品較簡便拜拜方式也可以買兩個有菜、有肉的便當；較盛重的方式可準備兩人份飯菜、三杯清酒、量杯裝8分滿的米成為香插，1或3柱清香即可，每間隔3～5分鐘添一次酒，總共添3次酒。
拜祖先：除夕拜祖先的時間在傍晚，要先讓祖先吃飽、子孫才開始吃年夜飯，供品就是團圓飯菜，祭拜祖先必須要家中所有成員一起祭拜，每人手持一炷香，一起參拜祖先牌位，邀請祖先回家享用年夜飯。
🔴2/10初一：拜天公
除夕拜天公是「辭歲」，而初一拜天公則是「賀正」，正式向玉皇大帝拜年，慶賀新年到來，相較於除夕夜，初一的祭拜時間較有彈性，當天午時也就是上午11點到下午1點前為佳，供品的準備也可以簡便一些。
🔴2/11初二：拜土地公、祖先
大年初二回娘家，出嫁的女兒會在這天回娘家探望父母。而在傳統上，農曆的初二、十六都是土地公「做牙」的日子，家家戶戶會準備三果或五果、酒或清茶、零食，以及素三牲或葷三牲祭拜土地公。
初二這天，可到住家附近的土地公廟拜拜，祭拜時間以傍晚5點前最佳，供品可選葷或素三牲、水果、酒或清茶3杯、零食。傳統上初二也是招財的日子，因為土地公也兼職財神爺，因此初二這天會有民眾前往彩券行購買彩券，而彩券業者也會推出各式加碼活動。
🔴2/13初四：接財神、灶神
農曆正月初四、2月13日是「接神日」，「送神要早，迎神要晚」，迎接神明則在中午12點後到傍晚5點前都可以。至於迎神拜拜時該怎麼說？命理老師楊登嵙也提供以下範本，大家也可以適度增減。
「OOO主神、灶王爺、諸位仙佛在上，今日是正月初四日，弟子（信女）○○○，誠心誠意恭迎感恩OOO主神、灶王爺及諸位仙佛聖駕，令弟子全家非常感激諸位聖駕的光臨，弟子備有鮮花、四果、清茶，不成敬意，懇請恭請OOO主神、諸位仙佛、本宅灶君聖駕笑納。」
🔴2/15初五：拜財神
初五又稱「破五」、「隔開」，象徵新春的節目到此就算告一段落，不僅日常作息恢復正常，也不再適用新年禁忌。許多商家也會選擇在初五開市大吉，並在門口貼上「開張大吉」的紅字，祈求經商順利，財源滾滾。
楊登嵙說明迎財神的所需品，包括供品、金紙、錢母。供品要準種5種水果，例如香蕉（招）、李子（你）、梨子（來）、鳳梨（旺）、柿子（利市），或者是其它當季水果；可以準備一個「錢母」，放在供桌上以達到錢滾錢，藉由努力，小錢滾大錢，賺更多錢。
至於拜拜的禱詞要怎麼說？楊登嵙表示，先點好三炷香，接著和平常拜拜一樣，向財神報上自己的名字和住址，接著再說出願望，內容要明確的敘述，無論是想要加薪、求業績都要完整說出目標，如果真的沒辦法無法，至少要實際說出方向，如果只講「發大財」等空洞的願望，很可能導致無效。
🔴2/18初九：天公生
正月初九訂為玉皇大帝的生日，就是所謂的「天公生」，這天也是過年期間最後一次拜天公的日子。在家中正廳的天公爐下設祭壇，並準備兩張桌子，分為「頂桌」及「下桌」，頂桌以金紙墊高，放置素食的供品，像是水果、乾貨及茶水等；下桌則擺放葷食，像是三牲五牲、糕點與紅龜粿等供品。
如果家中沒有天公爐，也沒有額外的空間擺放兩張桌子，也可以採取只需要一張桌子的簡單式，全部的供品整齊擺放即可，但要特別注意的是供品類就只能選用素食的。而初九拜天公時間為子時到清晨6點，也九是前一天2月17（初八）晚上11點到初九清晨6點間為佳。
參與祭祀者依照長幼的順序各點上 3 柱香，接著默唸禱詞。不知道怎麼說，可參考以下天公生拜拜口訣：
「天公祖在上，弟子（信女）OOO，住在 OOO，今天初九喜逢玉皇大天尊聖誕萬壽，接受弟子（信女）OOO 一家虔誠祝壽與簡單供品禮敬，還請玉皇大天尊笑納，並祈求保佑（信女）OOO 一家平安順利、消災增福。
🔴2/24正月十五：拜三界公
正月十五有「小過年」之稱，習俗上大年初一代表新年的起源，而大年十五的元宵節則是延福過年的最後一天，年間所累積的功德與惡行，在元宵節這天也會被加倍放大檢視。
這天除了吃元宵慶團圓外，更重要是「三官大帝」（台語俗稱「三界公」）之「上元一品賜福天官紫微大帝」的聖誕千秋，神格崇高且僅次於玉皇大帝，除了掌管天界，也被視為「賜福」之神。
拜拜時間從前一晚的子時（晚上11點）到正月十五當天上午為佳，準備牲禮、鮮花素果，可祈求賜福平安。不知道怎麼說，可參考以下拜三界公口訣：
「奉請OO廟三元三品三官大帝，信士/信女OOO，農曆OO年OO月OO日OOO時生，住址OOOOOO，今良辰吉時，在此恭祝上元一品賜福天官紫微大帝聖誕千秋，誠心準備鮮花素果、金銀財寶等以表敬意，懺悔過去由貪瞋痴發身口意所造作的惡業及答謝神明來年的庇佑，盼能祈佑天官賜福開恩智慧，護佑信士/信女OOO 新的一年，龍馬精神，貴人不斷。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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