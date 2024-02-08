過年營業時間｜蝦皮店到店休3天、好市多、郵局、全聯、花市一覽

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📌蝦皮店到店 春節營業時間
- 蝦皮直營：2/8小年夜正常，11：30~22：30。2/9~2/11除夕到初二暫停服務，初三恢復正常
- 智取門市：24小時營業。
- 合作門市（如美聯社、夏普震旦）：營業時間與寄取件服務依各合作門市公告
備註：2/4~2/11蝦皮電到店包裹將會延長3天取貨日，取或期限請依到或通知時間為準。
📌好市多 春節營業時間
2月9日（除夕）：上午9點至下午6點
2月10日（初一）：賣場休息一天
2月11日（初四）：上午10點到晚上9點半（恢復正常營業時間）
📌全聯 春節營業時間
2月9日（除夕）：營業至下午5點
2月10日至2月12日（初一到初三）：營業至晚上9點
2月13日（初四）：營業至下午5點
2月14日（初五）：恢復正常營業時間
📌美廉社 春節營業時間
2月9日（除夕）：早上7點至晚上7點
2月10日（初一）：早上8點至凌晨12點
2月11日（初二）：恢復正常營業時間
備註：美廉社士林光華、淡水大忠、三峽大學、公館鶴岡、桃園鎮撫、桃園中山北、平鎮振興、台南關廟店，上述店家的營業時間，請見門市公告為主。
📌家樂福量販店／超市 春節營業時間
2月9日（除夕）：營業至下午5點。「家速配」營業至下午2點
2月10日（初一）：上午10點開始營業。「家速配」從下午2點開始營業
2月11日（初二）：恢復正常營業時間
備註：原24小時營業分店，除了2月9日~2月10日（除夕到初一）依據上述時間營業外，其餘時間仍全年無休。營業時間若有變更，以各分店公告為準。
📌大潤發 春節營業時間
2月9日（除夕）：營業至下午5點
2月10日（初一）：依各門市原定營業時間營業
📌愛買 春節營業時間
2月9日（除夕）：營業至下午6點
2月10日至2月14日（初一至初五）各店營業時間將調整為：
楊梅、台南、花蓮店：上午9點至晚上10點
復興、景美、永和、桃園、忠孝、三重、南雅店：上午9點至晚上10點30分
豐原店：上午9點30分至晚上10點
基隆店：上午10點至晚上10點
新竹、新竹巨城、水湳店：上午10點至晚上10點30分
備註： 2月15日（初六）各店恢復正常營業時間
📌IKEA 春節營業時間
家具家飾賣場 / 瑞典超市 / 美食小站
2月9日（除夕）：上午10點至下午5點
瑞典餐廳
2月9日（除夕）：上午9點至下午4點
2月10日（初一）：中午12點至晚上10點（台北城市店小巨蛋、嘉義城市、台中店）
2月10日（初一）：中午12點至晚上9點（新莊、新店、桃園店）
2月11日（初二）：全面恢復正常營業
🔴花市
📌建國花市 春節營業時間
2月8日（小年夜）：延長營業時間至晚上8點
2月9日（除夕）：營業至下午5點
📌台北花市（內湖） 春節營業時間
2月8日（小年夜）：不打烊
2月9日（除夕）：營業至中午
2月15日（初六）：恢復正常營業，清晨4點至中午12點
備註：2月8日至2月9日花卉類型以切花為主
🔴金融機構
📌銀行 何時恢復正常營業
金管會已公布2024年銀行休假行事曆，農曆春節連假為2月8日至2月14日，2月15日恢復營業，2月17日星期六將補行上班1日。
📌郵局 何時恢復正常營業
農曆春節連假為2月8日至2月14日，一共7日，期間郵局一律停止營業，2月15日恢復營業，2月17日星期六將補行上班1日。
春節唯一會營業的郵局窗口，只有「台北故宮郵局」，將提供外幣兌換、集郵票品與代售商品服務，無其他郵務服務。
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