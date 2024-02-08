過年墾丁訂房15年最慘！高房價鬆動　評價8.9分飯店初一殺破半價

過年營業時間｜蝦皮店到店休3天、好市多、郵局、全聯、花市一覽

▲2/9~2/14過年7天連假期間，各大賣場營業時間都有所調整，蝦皮店到店2/9~2/11（除夕至初二）休3天，好市多初一沒開。（示意圖／爆廢公社公開版）
▲2/9~2/14過年7天連假期間，各大賣場營業時間都有所調整，蝦皮店到店2/9~2/11（除夕至初二）休3天，好市多初一沒開。（示意圖／爆廢公社公開版）

記者徐銘穗/綜合報導

2024青龍年7天連假將登場，2月9日（除夕）到2月14日（初五）新春期間，全聯、家樂福、愛買、大潤發、美廉社及好市多等6大賣場營業時間都有所調整，好市多2月10日（初一）沒營業，蝦皮店到店從2月9日除夕休息到2月11日（初二）。《NOWnews今日新聞》整理賣場、花市及郵局、銀行過年營業時間，帶大家一文掌握。

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🔴賣場與通路

📌蝦皮店到店 春節營業時間

- 蝦皮直營：2/8小年夜正常，11：30~22：30。2/9~2/11除夕到初二暫停服務，初三恢復正常

- 智取門市：24小時營業。

- 合作門市（如美聯社、夏普震旦）：營業時間與寄取件服務依各合作門市公告

備註：2/4~2/11蝦皮電到店包裹將會延長3天取貨日，取或期限請依到或通知時間為準。

▲蝦皮店到店直營門市2/9~2/11除夕到初二暫停服務，初三恢復正常。（圖／蝦皮購物提供）
▲蝦皮店到店直營門市2/9~2/11除夕到初二暫停服務，初三恢復正常。（圖／蝦皮購物提供）
📌好市多 春節營業時間

2月9日（除夕）：上午9點至下午6點

2月10日（初一）：賣場休息一天

2月11日（初四）：上午10點到晚上9點半（恢復正常營業時間）

▲好市多初一休息一天。（圖／好市多提供）
▲好市多初一休息一天。（圖／好市多提供）
📌全聯 春節營業時間

2月9日（除夕）：營業至下午5點

2月10日至2月12日（初一到初三）：營業至晚上9點

2月13日（初四）：營業至下午5點

2月14日（初五）：恢復正常營業時間

▲全聯除夕開到下午5點。（圖／全聯提供）
▲全聯除夕、初四都只開到下午5點，初五恢復正常營業時間。（圖／全聯提供）
📌美廉社 春節營業時間

2月9日（除夕）：早上7點至晚上7點

2月10日（初一）：早上8點至凌晨12點

2月11日（初二）：恢復正常營業時間

備註：美廉社士林光華、淡水大忠、三峽大學、公館鶴岡、桃園鎮撫、桃園中山北、平鎮振興、台南關廟店，上述店家的營業時間，請見門市公告為主。

▲美廉社初二就恢復正常營業時間。（圖／美廉社提供）
▲美廉社初二就恢復正常營業時間。（圖／美廉社提供）
📌家樂福量販店／超市 春節營業時間

2月9日（除夕）：營業至下午5點。「家速配」營業至下午2點

2月10日（初一）：上午10點開始營業。「家速配」從下午2點開始營業

2月11日（初二）：恢復正常營業時間

備註：原24小時營業分店，除了2月9日~2月10日（除夕到初一）依據上述時間營業外，其餘時間仍全年無休。營業時間若有變更，以各分店公告為準。

▲家樂福除夕開到下午5點。（圖／家樂福提供）
▲家樂福除夕開到下午5點。（圖／家樂福提供）
📌大潤發 春節營業時間

2月9日（除夕）：營業至下午5點

2月10日（初一）：依各門市原定營業時間營業

📌愛買 春節營業時間

2月9日（除夕）：營業至下午6點

2月10日至2月14日（初一至初五）各店營業時間將調整為：

楊梅、台南、花蓮店：上午9點至晚上10點 

復興、景美、永和、桃園、忠孝、三重、南雅店：上午9點至晚上10點30分

豐原店：上午9點30分至晚上10點

基隆店：上午10點至晚上10點

新竹、新竹巨城、水湳店：上午10點至晚上10點30分

備註： 2月15日（初六）各店恢復正常營業時間

▲愛買除夕開到下午6點。（圖／愛買提供）
▲愛買除夕開到下午6點。（圖／愛買提供）
📌IKEA 春節營業時間

家具家飾賣場 / 瑞典超市 / 美食小站
2月9日（除夕）：上午10點至下午5點

瑞典餐廳
2月9日（除夕）：上午9點至下午4點

2月10日（初一）：中午12點至晚上10點（台北城市店小巨蛋、嘉義城市、台中店）

2月10日（初一）：中午12點至晚上9點（新莊、新店、桃園店）

2月11日（初二）：全面恢復正常營業

▲IKEA和宜得利經常被放在一起比較。（圖／記者徐銘穗攝）
▲IKEA初二恢復正常營業時間。（圖／記者徐銘穗攝）
🔴花市

📌建國花市 春節營業時間

2月8日（小年夜）：延長營業時間至晚上8點

2月9日（除夕）：營業至下午5點

▲建國花市除夕當天開到下午5點。（圖／翻攝建國花市臉書）
▲建國花市除夕當天開到下午5點。（圖／翻攝建國花市臉書）
📌台北花市（內湖） 春節營業時間

2月8日（小年夜）：不打烊

2月9日（除夕）：營業至中午

2月15日（初六）：恢復正常營業，清晨4點至中午12點

備註：2月8日至2月9日花卉類型以切花為主

▲內湖台北花市（圖／翻攝googlemap）
▲台北花市2月8日小年夜不打烊，營業到隔天除夕中午。（圖／翻攝Google Map）
🔴金融機構

📌銀行 何時恢復正常營業

金管會已公布2024年銀行休假行事曆，農曆春節連假為2月8日至2月14日，2月15日恢復營業，2月17日星期六將補行上班1日。

📌郵局 何時恢復正常營業

農曆春節連假為2月8日至2月14日，一共7日，期間郵局一律停止營業，2月15日恢復營業，2月17日星期六將補行上班1日。

春節唯一會營業的郵局窗口，只有「台北故宮郵局」，將提供外幣兌換、集郵票品與代售商品服務，無其他郵務服務。

▲中華郵政12月1日起，恢復收寄發往模里西斯、東加、斐濟和法屬玻里尼西亞的國際航空函件及國際包裹。（圖／記者徐銘穗攝）
▲春節7天連假，郵局全面休息，只有台北故宮郵局有開，但只提供外幣兌換、集郵票品與代售商品服務。（圖／記者徐銘穗攝）

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