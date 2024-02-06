NET基隆東岸廣場爭議未平　謝國樑：有企業透過機器人攻擊臉書

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1月31日深夜，基隆市府挾公權力強行破門點交，NET再向市府相關人員提出毀損、強制、侵入住居等告訴。律師林智群也在臉書轉發影片聲援，表示就算是房客拒絕搬走，房東也是要提訴訟取得判決確定後，由法院強制執行。
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基隆市府和NET對地上物產權歸屬認知有歧見，NET已訴諸法律行動，尚待法院裁決。不過，謝國樑今（6）一早在臉書發文，表示「最近因為有企業透過機器人帳號不斷地對我的臉書進行攻擊，而且並不會在短期內就結束。」而決定暫時關閉留言。
對於東岸商場爭議，基隆市府日前回應，2月1日凌晨0時開始進行東岸停車場的地上1樓至4樓點交，主要是因原營運商大日公司的營運期間已屆，卻無法將此區域的土地、建築物及相關設備(施)等產權依契約交回。
市府擁有商場所有權，自然不是「無故」侵入「他人」不動產，所以完全沒有侵入他人建築物的刑事問題，因此，市府於張貼公告後正當行使公權力收回產權，並一併點交給新營運商微風公司。
市府強調，大日公司代表點交時雖未到場，但現場執行公權力時無任何肢體衝突，市府只是依約收回產權，沒有強暴脅迫情況或其它不法意圖，NET申告的強盜等罪嫌，不論從主觀犯意或是客觀行為來看，都不符合法律構成要件。
對於市府公務員合法行使公權力卻涉訟，市府將表達全力支持的立場，並提供一切必要的法律協助。
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