注意！54款除濕機「立即停用」大牌上榜 1用法超危險恐釀火災
過年期間冷氣團、雨彈夾擊，天氣濕冷，家中除濕機得開起來。不過，經濟部標準檢驗局今（6）日發布新聞稿，指出計12個品牌共54個型號除濕機因瑕疵須召回，提醒民眾如有使用應立即停用，並聯繫品牌服務專線辦理檢修更換機板作業。此外，標檢局也提醒，使用除濕機時，切勿把衣物覆蓋在除濕機上除濕，以免引發火災。
記者徐銘穗/綜合報導
標檢局提醒，民眾使用除濕機及電暖器時，務必要注意使用安全，尤其除濕機更應定期清洗或更換濾網，並建議使用超過10年以上之電器產品，應定期請廠商檢查，以確保產品安全。
為避免瑕疵除濕機發生燃燒事故，標檢局呼籲消費者檢視家中使用除濕機之廠牌及機型，是否為該局「商品安全資訊網」網頁所登載由業者發布召回訊息之瑕疵除濕機商品（計12個品牌共54個型號），如有請立即停止使用並儘速聯絡各品牌服務專線辦理檢修更換基板作業。
標準檢驗局也提醒，民眾使用除濕機及電暖器時，不可將衣物覆蓋在除濕機上除濕，也切勿將衣物棉被等易燃物放在電暖器旁烘烤，以避免引發火災意外。
其次，選購及使用除濕機及電暖器時，應注意是否貼有「商品檢驗標識」，並檢視廠商名稱及地址、電器規格（如：電壓、消耗功率）及型號等各項標示是否清楚。取得「商品檢驗標識」代表該商品符合相關檢驗標準的要求。