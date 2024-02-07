春節連假國旅｜嘉義、雲林、苗栗訂房破7成夯　過年最強景點曝　

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2 月 11 日（初二）的旅宿訂房率高達 6 成以上的有新北市、苗栗縣、臺中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、臺南市、宜蘭縣、花蓮縣及臺東縣等 11 個縣市，最高為嘉義縣 76.60%。
嘉義初二訂房最熱 最強景點：是「蘭潭風景區」
嘉義縣初二訂房率76.6%最熱，到嘉義要去哪兒玩？雖然一提到嘉義就會想到阿里山，不過，根據觀光署統計，嘉義縣市現在最強的景點是「蘭潭風景區」，2023年前11月有146萬人造訪此地，第二名才是「阿里山森林遊樂園」。
初二訂房率第2名的雲林縣，雖然在觀光署「觀光遊憩據點」中只有5景點在列，但最強景點「北港武德宮」去（2023）年前11月共有超過786萬人次到訪，第二名的「北港朝天宮」則是逾742萬人次，兩者合計破1500萬人次，占全台人口66%。
2 月 12 日（初三）的旅宿訂房率高達 6 成以上的有苗栗縣、臺中市、南投縣、嘉義縣、臺南市、花蓮縣及臺東縣等 7 個縣市，最高為南投縣 73.42%；2 月 13 日（初四）的旅宿訂房率高達 6 成以上的有苗栗縣為 60.42%；放假第1天與收假前 1 天，訂房率都相對較低。
觀光署指出，綜觀春節連假前6日平均訂房率，新北、台中等9縣市都超過5成，其中苗栗縣最高達 60.76%。若與去（2023）年春節連續假期前 9 日相比較，整體訂房率相差 1.46%。不過，統計資料為1月22更新，訂房率應會再提升。
2024春節連假訂房王 苗栗縣去哪玩？最強景點公開
而2024春節連假前6天整體訂房率最高的苗栗縣，最強景點是「白沙屯拱天宮」，去（2023）年前11月共有超過379萬人次到訪，其次為三義水美木雕街的逾210萬人次，第三則為獅頭山風景區（苗栗地區）的200萬人次。
不過，觀光署也強調，各機關及縣市政府所提報據點數不同，統計方式及範圍大小不一，且各類型據點環境及資源之限制，以及旅客行為、季節性等因素影響，故數據僅為各據點之遊客到訪趨勢，不宜逕為類型比較或縣市加總比較。