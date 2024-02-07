注意！54款除濕機「立即停用」大牌上榜　1用法超危險恐釀火災　

春節連假國旅｜嘉義、雲林、苗栗訂房破7成夯　過年最強景點曝　

▲位於雲林的「北港武德宮」今年剛被列入台灣觀光遊憩景點統計中，入列第一年就成人氣王。（圖／雲林武德宮Google評價）
▲位於雲林的「北港武德宮」今年剛被列入台灣觀光遊憩景點統計中，入列第一年就成人氣王。（圖／雲林武德宮Google評價）

記者徐銘穗/綜合報導

明（8）天就是龍年春節7天連假第一天，過往的國旅勝地「國境之南」墾丁過年訂房率不到7成引發討論。那麼，過年期間國旅最熱門的縣市是哪裡？根據觀光署最新公布資料顯示，春節7天連假中以初二訂房率最高，而初二訂房率超過7成的最熱門4縣市，依序是嘉義縣、雲林縣、苗栗縣及南投縣。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據觀光署公布「113年節連續假期旅宿訂房率」資料顯示，7天連續假期訂房情形以中間 5 天較為顯著，其中 2 月 9 日（除夕）旅宿訂房率最高為雲林縣 59.40%；2 月 10 日（初一）的旅宿訂房率高達 6 成以上的有苗栗縣、臺中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣及花蓮縣等 6 個縣市，最高仍為雲林縣 68.38%。

▲春節7天連假，全台訂房率最高的是初二，當中又以嘉義縣76.60%最熱門。（示意圖／翻攝Agoda訂房網）
▲春節7天連假，全台訂房率最高的是初二，當中又以嘉義縣76.60%最熱門。（示意圖／翻攝Agoda訂房網）
2 月 11 日（初二）的旅宿訂房率高達 6 成以上的有新北市、苗栗縣、臺中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、臺南市、宜蘭縣、花蓮縣及臺東縣等 11 個縣市，最高為嘉義縣 76.60%。

嘉義初二訂房最熱　最強景點：是「蘭潭風景區」

嘉義縣初二訂房率76.6%最熱，到嘉義要去哪兒玩？雖然一提到嘉義就會想到阿里山，不過，根據觀光署統計，嘉義縣市現在最強的景點是「蘭潭風景區」，2023年前11月有146萬人造訪此地，第二名才是「阿里山森林遊樂園」。

初二訂房率第2名的雲林縣，雖然在觀光署「觀光遊憩據點」中只有5景點在列，但最強景點「北港武德宮」去（2023）年前11月共有超過786萬人次到訪，第二名的「北港朝天宮」則是逾742萬人次，兩者合計破1500萬人次，占全台人口66%。

2 月 12 日（初三）的旅宿訂房率高達 6 成以上的有苗栗縣、臺中市、南投縣、嘉義縣、臺南市、花蓮縣及臺東縣等 7 個縣市，最高為南投縣 73.42%；2 月 13 日（初四）的旅宿訂房率高達 6 成以上的有苗栗縣為 60.42%；放假第1天與收假前 1 天，訂房率都相對較低。

觀光署指出，綜觀春節連假前6日平均訂房率，新北、台中等9縣市都超過5成，其中苗栗縣最高達 60.76%。若與去（2023）年春節連續假期前 9 日相比較，整體訂房率相差 1.46%。不過，統計資料為1月22更新，訂房率應會再提升。

▲過去只要聊到嘉義景點，不少人第一聯想都是「阿里山森林遊樂園」，已經成為刻板印象，如今「蘭潭風景區」已經變嘉義最強景點。（圖/阿里山Google評價）
▲過去只要聊到嘉義景點，不少人第一聯想都是「阿里山森林遊樂園」，已經成為刻板印象，如今「蘭潭風景區」已經變嘉義最強景點。（圖／阿里山Google評價）
2024春節連假訂房王　苗栗縣去哪玩？最強景點公開

而2024春節連假前6天整體訂房率最高的苗栗縣，最強景點是「白沙屯拱天宮」，去（2023）年前11月共有超過379萬人次到訪，其次為三義水美木雕街的逾210萬人次，第三則為獅頭山風景區（苗栗地區）的200萬人次。

不過，觀光署也強調，各機關及縣市政府所提報據點數不同，統計方式及範圍大小不一，且各類型據點環境及資源之限制，以及旅客行為、季節性等因素影響，故數據僅為各據點之遊客到訪趨勢，不宜逕為類型比較或縣市加總比較。

▲苗栗縣觀光景點不只有採草莓！白沙屯拱天宮2023年湧入379萬餘人次，成為苗栗縣最強景點。（圖/苗栗觀光旅遊網）
▲苗栗縣觀光景點不只有採草莓！白沙屯拱天宮2023年湧入379萬餘人次，成為苗栗縣最強景點。（圖／苗栗觀光旅遊網）

過年出遊！春節連假墾丁訂房不到7成　他喊不意外「一堆盤子價」

過年墾丁訂房15年最慘！高房價鬆動　評價8.9分飯店初一殺破半價

2024隱藏5秘境公開！夢之湖因林青霞得名　到這350年廟竟不為拜拜

東部景點別只會玩太魯閣！遊客改衝「神秘境」　前10月擠130萬人

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞