注意！54款除濕機「立即停用」大牌上榜　1用法超危險恐釀火災　

陳沂當街被打！痛哭想「逃離台灣」　曾自曝在日本置產月收租11萬

▲大砲網紅陳沂昨（6）開記者會還原被打經過，哽咽喊：「以後誰敢說真話。」吐露想逃離台灣。（圖／記者陳明中攝）
▲大砲網紅陳沂昨（6）開記者會還原被打經過，哽咽喊：「以後誰敢說真話。」吐露想逃離台灣。（圖／記者陳明中攝）

記者徐銘穗/綜合報導

39歲的大砲網紅陳沂5日竟在台北街頭遭人痛毆，造成臉部、耳朵擦挫傷，陳沂昨（6）在立委陳菁徽、徐巧芯陪同下開記者會，還原被打經過，質疑對方是預謀犯案。她也吐露因害怕仇家再上門，想逃離台灣。而事實上，陳沂不但擁有澳洲永久居留權，她也曾自曝在日本置產，月收租金11萬元。

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳沂為什麼被打？檢警追查幕後影武者

5日下午4時許，陳沂在北市松山區中崙消防分隊外，遭21歲黃姓男子當街毆打，對她連揮數拳又狠踹，造成陳沂頭部、耳朵擦挫傷。現行犯黃嫌供稱是「認錯網婆」，被依傷害罪嫌送辦，訊後以5萬元交保。但黃嫌全身名牌、來頭不小，加上全案有諸多疑點，檢方已指揮偵辦，追查有無幕後影武者。

▲陳沂（紅圈處）遇襲監視器畫面曝光。（圖／翻攝自畫面）
▲陳沂（中）遇襲監視器畫面曝光。（圖／翻攝畫面）
陳沂昨（6）在記者會中與媽媽相擁痛哭，讓人少人感到心疼，各界嚴正譴責暴力。近期甫因醋飯和超哥起爭執的網紅Toyz（劉偉健），坦言已有通話關心陳沂，且認為陳沂現在處境很危險，以過來人身分勸陳沂「趕快搬一搬，先離開台灣」。

「回家後我還是很害怕，腦中閃過各種可能，搬家啦、出國啦...」陳沂在臉書吐露，被打後她一度想「壓新聞不聲張，不想成為輿論焦點」，也因害怕仇家再上門，動念想逃離台灣。

陳沂爸媽都曾當台北市議員　繼母是陸小芬

事實上，陳沂家世背景雄厚，爸爸陳俊源、媽媽陳雪芬都當過台北市議員，父母離異後，爸爸2005年與知名藝人陸小芬再婚。據悉，陳沂有一名妹妹，她也擁有澳洲永久居留簽證，其家人皆在澳洲居住。

而從小衣食無虞、被富養長大的陳沂，也很有生意頭腦，先前曾受訪表示，自己光是業配收入每月就可高達百萬元，本身又在股票、基金、外幣、不動產等項目都有所涉獵。

▲陳沂母女相擁大哭。（圖／記者陳明中攝影）
▲陳沂母女相擁大哭。（圖／記者陳明中攝）
利菁助陳沂置產日本　月收租金11萬元

陳沂受訪表示，她原想在台北買房，但找了好久，發現台北房價實在太高，又剛好遇上日幣低點，她轉念一想，乾脆投資日本。在房地產女王利菁的推薦之下，陳沂直接豪邁下手投資日本涉谷的店面與套房，稅後年報酬率就可達6%、純租金收入就高達11萬元，讓她直接放話：「我真的不缺錢，錢這輩子應該都花不完，所以現在真的已經是半退休狀態了！」

陳沂遭毆慘濺血「報警、驗傷過程」全曝光！怕仇家再上門動念離台

陳沂挨揍記者會上母女相擁而泣　「Toyz擔心掩面落淚」要她快出國

陳沂路邊被打！醫教如何自保：能逃就逃　手腳護「頭頸胸腹」要害

陳沂當街遭毆畫面曝光！男子假搭訕「鐵拳+飛踢」　路人緊急救援

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞