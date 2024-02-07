陳沂當街被打！痛哭想「逃離台灣」　曾自曝在日本置產月收租11萬

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5日下午4時許，陳沂在北市松山區中崙消防分隊外，遭21歲黃姓男子當街毆打，對她連揮數拳又狠踹，造成陳沂頭部、耳朵擦挫傷。現行犯黃嫌供稱是「認錯網婆」，被依傷害罪嫌送辦，訊後以5萬元交保。但黃嫌全身名牌、來頭不小，加上全案有諸多疑點，檢方已指揮偵辦，追查有無幕後影武者。
陳沂昨（6）在記者會中與媽媽相擁痛哭，讓人少人感到心疼，各界嚴正譴責暴力。近期甫因醋飯和超哥起爭執的網紅Toyz（劉偉健），坦言已有通話關心陳沂，且認為陳沂現在處境很危險，以過來人身分勸陳沂「趕快搬一搬，先離開台灣」。
「回家後我還是很害怕，腦中閃過各種可能，搬家啦、出國啦...」陳沂在臉書吐露，被打後她一度想「壓新聞不聲張，不想成為輿論焦點」，也因害怕仇家再上門，動念想逃離台灣。
陳沂爸媽都曾當台北市議員 繼母是陸小芬
事實上，陳沂家世背景雄厚，爸爸陳俊源、媽媽陳雪芬都當過台北市議員，父母離異後，爸爸2005年與知名藝人陸小芬再婚。據悉，陳沂有一名妹妹，她也擁有澳洲永久居留簽證，其家人皆在澳洲居住。
而從小衣食無虞、被富養長大的陳沂，也很有生意頭腦，先前曾受訪表示，自己光是業配收入每月就可高達百萬元，本身又在股票、基金、外幣、不動產等項目都有所涉獵。
利菁助陳沂置產日本 月收租金11萬元
陳沂受訪表示，她原想在台北買房，但找了好久，發現台北房價實在太高，又剛好遇上日幣低點，她轉念一想，乾脆投資日本。在房地產女王利菁的推薦之下，陳沂直接豪邁下手投資日本涉谷的店面與套房，稅後年報酬率就可達6%、純租金收入就高達11萬元，讓她直接放話：「我真的不缺錢，錢這輩子應該都花不完，所以現在真的已經是半退休狀態了！」