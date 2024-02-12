最難吃年菜不是烏魚子！「高級菜尾」年年奪冠：毀滅食物的一道菜
農曆新年是許多人最期待的節日，從除夕開始，每一天都是豐盛的年菜，代表全家團圓共享美食之美意。不過多道年菜中，總有不合自己口味的菜色，多年下來各大社群網站或平台上，都揭露「最難吃年菜」，佛跳牆幾乎每屆都位居榜首，網友們表示因為加了太多食材，有人戲稱根本是「高級菜尾」，也有人提到內容物軟爛又黏呼呼，更有一派認為是因為加了芋頭，而不能接受。
記者葉盛耀/綜合報導
綜合PTT以及Dcard上面網友們的討論，加上《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出最受網友熱議「最討厭的年菜」，佛跳牆幾乎屢次都位居最討厭的第一名。不少網友認為佛跳牆一次加入太多料，提到「佛跳牆是毀滅食物的一道菜」、「根本高級菜尾」、「佛跳牆本身就像廚餘了」；也覺得湯頭太濃，「那個湯越熬越濃好可怕」，另外，佛跳牆被討厭的原因，則是因為裡頭加了芋頭，認為「芋頭能拿來作甜的，做鹹食噁噁噁！」
事實上佛跳牆這道菜的由來已超過百年，不僅年節，包含喜宴、尾牙春酒等大日子，經常能看得到這道菜。而佛跳牆用料相當講究，大多會有鳥蛋、排骨、栗子、香菇、鮑魚、海參、干貝，甚至還有花膠、魚翅等高檔海味，往往要用上20多樣食材，再經過燙水、煸炒、酥炸、烹煮與炊蒸等多道繁瑣製作過程，才能完成一盅佛跳牆。
在台灣更有傳統福州式、潮州式、台式等不同風味。據傳當年就是因為文人們吃過後，驚訝其美味而盛讚：「壇啟葷香飄四鄰，佛聞棄禪跳牆來」，也因此有了佛跳牆此菜名。
除了佛跳牆，被點名「最難吃」菜色還有長年菜，網友們說「長年菜有夠苦的」、「長年菜打妹（『不可以』的日語唸音）！雖然不怕吃苦味，但是長年菜從除夕夜吃到初四還在，看了都難過」、「長年菜芥菜版，超苦！」、「長年菜，應該立法禁止這道菜」，更有網友笑言「有一次因為不能咬斷直接吞下去差點噎死，這個象徵長命百歲的習俗，差點讓我在過年時順便過世」。
另一道被網友們討厭的年菜則是烏魚子，有人認為「口感黏黏的，不舒服」、「太鹹，又有奇怪的味道」、「賣很貴，所以CP值不高」等。
有趣的是，《Social Lab社群實驗室》也曾透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤一年內的「年菜」話題的網路聲量表現，佛跳牆、烏魚子竟也分別霸佔榜上的冠軍與亞軍，足見這兩道菜，的確受到網友們熱議，而且風評相當兩極。