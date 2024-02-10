大年初一不要洗衣服！開門、拜拜吉時公開　5招補財庫好運一整年

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- 不可以借錢給別人：會把財氣借光
- 不可以洗衣服：不然容易把好運洗光，另一說為初一與初二是水神生日，因此要洗衣等初三再洗
- 不可以睡懶覺：會把好運睡光
- 不可以掃地、倒垃圾：會把好運、財氣掃光到光
- 不可以動針線：未來一年容易有血光
- 不要罵人說髒話：以免一整年與人結怨
- 不要穿太黑：不然一整年運勢容易比較暗
🐉大年初一要拜祖先嗎？
傳統上，有四大節日是祭拜祖先的重要日子，分別是除夕、清明、中元、重陽。 因此，除夕拜拜是拜祖先，家裡若有拜神明，則初一才拜。
🐉大年初一開門吉時
命理老師呂子平分享大年初一焚香開門拜拜吉時，誠心祈福家神、財神爺 (或拜土地公)，讓新年的第一天旗開得勝，年度日日平安，得到好的開始。呂子平也提醒，「焚香開門吉時」要參照本人（主人）的生肖，是不可與時辰沖的生肖相同；若是陪同的「家眷親友」則以吉時註明的「相同的年次歲數」才需要迴避｡
子時即前晚23點~1點｡
時不合1978年生肖馬宜避｡
日時三合➤生旺庫位 九九相親 萬物互成
丑時即凌晨1點~3點｡
時不合1979年生肖羊宜避｡
日時堆貴人➤天主之德 地主之合 干德合貴
寅時即凌晨3點~5點｡
時不合1980年生肖猴宜避｡
日時堆官祿➤由生而長 長而居官 臨政則祿
日時堆財馬➤先天三合 備主馳驅 利用貞吉
卯時即上午5點~7點｡
時不合1981年生肖雞宜避｡
日時堆帝旺➤萬物成熟 人亦興隆
辰時即上午7點~9點｡
時不合1982年生肖狗宜避｡
貴人登天時➤麟星拱宮 日時正貴 榮華有準
巳時即上午9點~11點｡
時不合1983年生肖豬宜避｡
午時即中午11點~1點｡
時不合1984年生肖鼠宜避｡
🐉5個開運秘法：布文昌陣、補財庫
命理師柯柏成分享大年初一旺運好彩頭的5招祕法，包含吃齋、和合貴人、布文昌陣、補財庫、除病魔，祝福大家新的一年都能旺運一整年。
1、吃齋
「吃齋」音同「吃災」，有「把災禍吃光光」意味，象徵今年就能順利一整年，且辰時（早上7至9時）若要去寺廟上香拜拜的話，素食素口代表對佛菩薩的誠心敬意。
2、合和貴人
大年初一任選一個時辰，用透明花瓶插入單數朵的香水百合，放置在住家東方乾淨的位置，不僅能讓夫妻情侶百年好合，未婚的單身男女可以招來好姻緣。
3、布文昌陣
家中若有家人龍年要升學考試、公職考試或其他的資格考試，大年初一放置開光過的文昌塔在要考試的家人房間西北方，可以助考試旺運一整年。
4、補財庫
辰時（早上7至9時）在寺廟裡繞過香爐後，回家任一時辰放置在家中的東北方乾淨處。
5、除病魔
家中有長期生病的家人病況未癒，可以在家中東南方放置一顆黑曜石，大小不小於當事人的一個拳頭大小，放置前先泡鹽水至少15分鐘，大年初一的任何時段都可以放置。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。