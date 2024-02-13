過年冰箱收納技巧全公開！熱菜直接冰冰箱是對的　省電3重點必收

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📌冰箱收納4大原則
1、冰箱斷捨離，不要塞放超過八分滿
養成定期整理冰箱的習慣，清掉過期的食材，若沒有標示保存期限，但沒有印象、長期逗留在冰箱食品、過多的醬料包等，都清掉吧。
2、 搞懂冰箱分區功能，分類分層擺放
冷藏收納重點，「乾的食物往上擺，濕的往下放」。生肉的保鮮盒應放在低處，水果盒放在高處，避免肉類的血水滴漏，造成食物二次交叉感染。
- 冷藏室上層：適合儲存熟肉及水分較多的食品。尚未開封的肉類要趁保存期限到達前食用，一旦開封，煮熟的肉只能保存3到5天。新鮮的魚類只能在冰箱冷藏1天，烹調過的魚類不要超過3到4天。
- 冷藏室下層：放剩菜、煮好的蛋、魚、肉、豆腐等需要快速加熱的食物，以及容易凍傷的非葉菜類蔬菜和水果。
- 低溫保鮮室（蔬果室）：位於冷藏室最底部，濕度最高，比較適合存放蔬菜，如綠色蔬菜、辣椒和菠菜等。這類食物用密封包裝，最多可保存一周左右。
- 冰箱門旁的置物架：適合保存開封過的食用油、醬料、未喝完的果汁、牛奶、飲料等常食用、密封性佳或耐放的食物。
冷凍收納重點，冷凍庫因為溫度較低，食物不易腐化，往往最容易成為「倉庫」。「居家整聊室」建議把剛買的食物往後放，舊的食物往前移，以加速食物的循環。
3、善用收納品，易辨識好拿取
- 拉籃、抽屜式收納盒：冰箱冷藏室空間通常都較深，原廠層板有限，可利用有提把的拉藍、透明收納盒或抽屜式冰箱收納盒，都能讓冰箱收納更有系統，透明設計可讓裡面擺放的食材一目了然，不容易遺忘。
- 紙袋：可將購物紙袋裁成合適的高度，可放在冷藏最底部或蔬果室，用以分隔蔬果，可防潮吸濕且容易取得、0成本。
- 保鮮袋：使用夾鏈保鮮袋可分裝用不完的蔬果，雙重夾鏈緊密封口，有效防漏，防止食物變質，更可手洗反覆使用。透明材質一目了然，更有多種尺寸供選擇，小袋適合切塊的水果，大袋則可收未煮完的冷凍食品，是廚房好幫手。
- 覆蓋食物盒、保鮮盒：市面上的食物盒、保鮮盒，有不同尺寸，附上不同顏色的蓋子，容易分辨。小吃、沙拉、水果或過年沒吃完的剩菜，都可依份量選用不同尺寸存放。玻璃材質，不易吸收食物的味道，容易清潔。食物盒可以疊起來存放，不會佔用冰箱太多空間。
4、台電分享3冰箱保健重點
- 減少冰箱門開關次數及開啟時間：頻繁開啟冰箱門或開太久，都會讓壓縮機為了降溫多運轉而耗電，開一次冰箱，壓縮機平均會多運轉10分鐘才恢復冷藏溫度。建議食材分類擺放或在門上標示位置，減少開冰箱翻找食材的時間。
- 冰箱不要塞太滿，八分滿最剛好：如果將冰箱塞得滿滿滿，會造成冷空氣無法順利流通，降低保冷效果。記得定期清理，讓食材看得見，冷空氣也流通。
- 冰箱門要關緊，膠條老化要更換：使用完冰箱後，記得將門關緊。而且要定期檢查門上膠條是否有老化變形或密合變差，避免冰箱門縫一直漏氣，影響冰箱冷度造成耗電。
📌冰箱2大錯誤迷思
最後，「居家整聊室」分享關於使用冰箱的2大迷思。
- 冰箱可以長期保存食物的營養素：冰箱確實可以延長食物的保存期限，但也依不同種食物的特性而有保存時間上的差異，如牛奶可以保存五到六天，而隔夜飯菜最多只能保存三天，要記住的是冰箱沒有殺菌的功能，因此長期將食物保存於冰箱中，還是要檢查食物是否已經腐爛或變質。
- 熱菜不能直接放冰箱：根據美國食品藥物管理局（FDA）提供了食品安全的標準規範：食物不應在4.4°C～60℃的溫度區間擺放超過2小時，因為病菌最適合在這個溫度下繁殖。因此幫食物降溫至50~60℃的時候（手摸起來溫溫的）就可以趕快放進冰箱內了，不用長時間放在室溫下等它降溫。