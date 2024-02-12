搶救體重大作戰！過年吃過頭靠3招搶救 開春上工不尷尬
過年返鄉當然要放開吃！但不忌口帶來的可能是年後腰圍「大一圈」的慘烈後果，為了讓上工時不尷尬，除了走春消耗熱量，衛福部國健署建議民眾掌握3招體重控制妙訣，包括訂立目標、規律用動、親友同樂等，在新的一年有好的開始，把控好自己的身體質量指數（BMI）和腰圍。
記者林志怡／台北報導
過年期間，飲食與運動如何兼顧是重要的挑戰，國健署建議民眾，新的一年也是養成新習慣的好契機，光是在公園健走30分鐘，就能幫60公斤的成人消耗165大卡的熱量，爬樓梯效果更好，30分鐘可以消耗252大卡，是挽救過年吃過頭的好方法。
此外，國健署提到，民眾可以在新的一年擬定適合自己的定期運動課表，制定一個合理、可行的目標，以自己喜歡、或是容易達成的運動為主，不用一開始就挑困難的運動，晨間慢跑、午後瑜珈還是晚間的河濱腳踏車之旅，都是維持身體健康的好方法。
國健署說，多活動不僅可以降低罹患心血管疾病與糖尿病的風險，還可以促進心理健康、增加肌力，維持標準的身材，也可以視個人情況逐漸增加運動時間和強度，讓身體慢慢適應。
不過，一個人運動難免感到無趣或單調，國健署建議，趁著春節假期親人團聚，可以邀請親朋好友一同參與運動，不僅可以增添樂趣，還能增加彼此的動力和支持，成為彼此的健康守護者。