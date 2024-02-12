麥當勞「童年回憶」基隆出沒！抓包漢堡神偷犯案　過年優惠一次看

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麥當勞歡慶40週年，打造Y2K慢網速風格「抖抖」造型的麥當勞吉祥物，不只開賣限量馬克杯，提供16款LINE貼圖及4款桌布免費下載，還把台北昆明餐廳打造成全球唯一「麥當勞叔叔與好朋友們 抖陣一起」概念旗艦餐廳；農曆新年，麥當勞叔叔與好朋友們，更出沒基隆被抓包。
基隆ANIVERSE KEELUNG漫遊者基地，以3D裸視技術讓麥當勞經典四大人物真實出現在眼前，除了開箱幾乎衝出來的麥當勞叔叔，還有飛身打招呼的大鳥姊姊，最可愛莫過於在夜裡被探照燈抓包的漢堡神偷，還有傻萌奶昔大哥跟你揮手，有夠驚喜。
📌麥當勞過年「買一送一」優惠！每天快閃發放
農曆春節麥當勞APP天天釋出全新優惠，過年每日快閃發放好康，初三即日起至2月15日開工，單點金迎招財薯來堡牛或豬都能「免費送中薯條」；2月13日初四金黃地瓜條「買一送一」；2月15日初五則有6塊麥克雞塊「加10元多一件」。
更預告年後補班日2月17日，大方回饋薯餅、卡布奇諾都「買一送一」；即日起至2月18日，單點OREO冰炫風也都能「現折5元」。
📌開飯、饗泰多進駐基隆好食城！吉古拉入饌 優惠券加菜
「開飯川食堂」第30家門市坐落基隆東岸旅運大樓，在二樓坐擁海景第一排，結合在地特色小吃大腸圈、蛋腸與吉古拉，推出三道香辣下飯的限定菜；開幕送好康，2月29日前成為iEAT饗愛吃會員，則可獲得「宮保雞丁」兌換券。
而同樣擁有大面窗景看海的「饗泰多 泰式風格餐廳」，也有開幕必吃優惠。2月18日前店內用餐滿低消，留Google 5星好評，送「摩摩喳喳」乙份；2月18日前店內用餐加碼送限定餐券，消費滿額即可以99元加購人氣明星菜。加碼參與叁肆行2款AR互動釣魚APP，就有機會獲得「甜點滿額優惠券」或「泰式奶茶兌換券」；年底前不限平假日，憑長榮桂冠酒店房卡到饗泰多基隆店消費，整桌單點用餐即贈「泰式奶茶」乙杯；點任一套餐也享飲料免費升級特調飲。