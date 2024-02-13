初四迎財神麥當勞買一送一！必勝客送發財金　肯德基炸雞蛋撻招財

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初四麥當勞一日限定「買一送一」優惠釋出，過年麥當勞APP每日快閃發放優惠券，今2月13日初四金黃地瓜條「買一送一」；2月15日初五則有6塊麥克雞塊「加10元多一件」。
而且即日起至2月15日開工，單點金迎招財薯來堡牛或豬都能「免費送薯條」中份；即日起至2月18日，單點OREO冰炫風都「現折5元」。更預告年後補班日2月17日，大方回饋薯餅、卡布奇諾都「買一送一」。
📌必勝客：初四招財錢母「必勝金」開搶！披薩「買一送一」吃過年
大年初四迎財神！必勝客過年聯名「必比登推薦」欣葉小聚，開吃山珍海味年菜披薩。新年討龍金！今2月13日起PK APP外帶「松葉蟹大蝦干貝比薩」或「金皇軟殼蟹干貝比薩」2款新年披薩，就送大甲鎮瀾宮媽祖加持的限量招財錢母「必勝金」，全台限量6600組換完為止；而且即日起至2月19日，再加碼抽獎價值破萬元的「999純金套組」。
過年期間還可享外帶大披薩「買一送一」、外送買大送小好康。PK雙饗卡APP新年期間還有限定優惠，即日起「三個大比薩888元」、外帶新年「炫Food盒」豪華「大披薩＋4款副食點心」只要799元。
📌肯德基：隱藏優惠代碼「13667」！爽吃5炸雞＋6蛋撻
即日起至2024年3月31日，至肯德基使用 「街口支付 」付款，並出示優惠券（或手機圖檔），秀出隱藏優惠代碼「13667」，購買「一盒原味蛋撻(6入)＋5塊雞(桶)＋點心盒B (10顆雙色轉轉QQ球＋小香酥脆薯)」特價388元（原價698元），下殺55折，現省310元超佛好康。
提醒大家，網購請至肯德基官網「優惠券專區」中輸入活動代碼「13667」訂購；或直接至門市點餐使用；炸雞部位恕不開放挑選；優惠不得同時併用；也不適用於外送。