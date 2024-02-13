付70萬團費被丟包！台灣部落客帶家人遊富國島 返台要提告
一名台灣部落客春節帶家人前往富國島旅遊，沒想到慘被丟包，和其他292名台灣遊客面臨「再墊錢720美元（約新台幣2.25萬元）」才能接續剩下行程或離團回台的難題。台灣部落客表示早在出團前便和親友向年代旅遊一共繳納近70萬元的團費，一路上卻問題連連，最後還被丟包，揚言回台將提告。
國際中心賴正琳／綜合報導
「段段-LindaTuan」發文指出，全家大小共12個人花近70萬的團費到當地遊玩，第一天沒有說好的導遊和領隊，沒想到半夜12點多了居然還要自己找飯店，且旅行社原訂的餐廳沒有營業，連遊樂園和景點門票都不確定有沒有，讓「段段-LindaTuan」一家人歷經劫難，也呼籲其他人「如果你們打算找年代旅遊跟團的，請打消這個念頭」。
「段段-LindaTuan」提及，一家12口到當地才發現年代旅遊連當初說好的飯店都沒有訂，繳納近70萬元的團費，年代旅遊卻沒給地接旅行社費用，導致連當地接駁交通都有問題，最終是遇到好心的司機願意「無償」幫忙接送，整個旅程讓她認為「太多狀況一言難盡」，目前已留存「被丟包」的相關證據，回台灣後會提告。
目前關於欠費一事，年代旅遊總經理林大鈞昨日下午出面受訪還原始末，解釋係因「雙方有小小認知差距，在這裡跟大家道歉。」且承諾會賠償旅客，然而有另一名部落客披露「在台灣便被丟包」，記者訪問地接旅行社也發現費用確實僅繳納不到十分之一的極低出團費，讓人擔憂後續處理。