獨／台灣旅客富國島被丟包！越南地接旅行社相助 出車、墊款全包
距離台灣約3.5小時航程的富國島，物美價廉且免簽證，是近幾年新興熱門景點。然而春節期間驚傳292名台灣遊客前往富國島旅遊時慘遭丟包，由於年代旅遊未給地接旅行社費用，導致數個地接旅行社無法提供後續行程。越南最大的華語地接「皇茶旅行社」向《NOWnews今日新聞》透露，公司扛著巨大的壓力，代墊費用且安排車輛，只是希望幫助被丟包的旅客能過好新年，不過公司也擔憂年代旅遊的欠款不繳納。
國際中心賴正琳／綜合報導
據悉，台灣遊客出團前幾個月便已繳交4至7萬元的費用給年代旅遊，然而一到當地卻出現飯店和餐廳跳票、景點門票沒有繳費和沒有導遊的問題。越南地接旅行社如WInnER、Lily和越南皇茶都扛著巨大的壓力，因為沒收到年代旅遊的款項，仍希望能給旅客過個好年。
地接越南皇茶旅行社表示，本身客戶有來自台灣、香港、馬來西亞和中國，因為團量很大，平常都會小心謹慎並顧好細節，如今年代旅遊積欠款項，為了不影響旅客心情，代墊旅程費用，而且安排當地的遊覽車接送，力求正常操作。然而地接旅行社也坦言壓力很大，因為沒收到款項，恐怕款項要等到年後才能求償，而且也不知年代旅遊是否會如期匯款。
越南地接旅行社透露，這292名旅客在富國島的行程共計5天，自2月10日至2月14日。按照合約，年代旅遊應該在1月31日就將團費全部結清，但是直到現在，年代旅遊只付了不到1/10的款項，數家地接旅行社都扛著壓力接客，甚至出團前便有地接旅行社致電年代旅遊林大鈞，要求他如果不付清款項就別讓旅客上飛機，免得鬧成國際事件，當時林大鈞承諾當晚便會匯款付錢，然而直到現在仍無著落，讓數家地接旅行社都十分憂心。