政府發錢整理｜冰箱、冷氣1台領3千「不限量」　瓦斯爐熱水器也有

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📌補助條件、金額與期限為何？
只要在2024年1月1日到4月30日（發票日期）購買1級或2級能效的瓦斯爐（雙口以上）與瓦斯熱水器，就可享有瓦斯熱水器每台最高3000元、瓦斯爐每台最高2000元補助。
補助產品均以新品為限，其產品廠牌、型號載明於經濟部能源署「能源效率分級標示管理系統」網站 （https://ranking.energylabel.org.tw） 或「113年住宅燃氣器具節能產品補助」專屬網站 （https://save3000.moeaea.gov.tw）。
📌瓦斯爐、熱水器補助有限量嗎？
有。每一住宅用電戶（同一電號）申請「瓦斯熱水器」及「瓦斯爐」各以一台為限。如補助經費提前用罄，補助專屬網站會公告提前截止受理申請補助。
📌要怎麼申請瓦斯爐、熱水器節能補助呢？
步驟一，先依家中需求挑選符合1級或2級能效的瓦斯爐或瓦斯熱水器，可上「113年住宅燃氣器具節能產品補助」專屬網站，查詢可補助的產品型號。
步驟二，在補助期間（1/1~4/30）購買並完成安裝。
步驟三，準備文件，提出申請。可選擇網路線上申請或掛號郵寄申請。申請期限為1/1~5/15。
受理後審件中心將以簡訊級Email通知申請進度訊息。補助申請如有任何問題，可洽詢專線02-29559666（周一至周日 08:00~21:00）。
📌申請人必須和電費單上的用戶姓名相同嗎？
不用。申請人不用與電費單上的用戶姓名相同。例如：子女可以替父母親申請補助、房客也可以徵得房東同意後用房東的電號申請補助等。由於本補助有購買數量之限制，申請人如以他人電費單申請補助，建議應先徵求同意後再提出申請，以免發生爭議，影響申請人補助權益。
📌怎麼查詢申請進度？
可上「112年住宅家電汰舊換新節能補助」專屬網站，點選「進度查詢」。受理後審件中心將以簡訊級Email通知申請進度訊息。補助申請如有任何問題，可洽詢專線02-29559666（周一至周日 08:00~21:00）。
🔴住宅家電汰舊換新節能補助
📌冰箱、冷氣機補助條件、金額與期限為何？
更換1級能效的電冰箱、冷氣機都可獲每台3000元補助。以新品為限，可上「112年住宅家電汰舊換新節能補助」專屬網站，查詢補助產品型號。
📌一定要汰換舊機且購買新機才能申請補助嗎？
是。本次補助是鼓勵民眾將家中老舊耗能的冰箱或冷氣更換為能效1級的產品，以達到節約用電的目的。
📌購買冷氣機或電冰箱，每一台可以補助多少錢？
汰舊換新購置能效1級的冷氣機或電冰箱，每一台補助新臺幣3000元。補助產品為分離式冷氣機者，其補助產品數量按室外機台數認定。按審核通過之補助產品數量，核算實際可撥付之補助款。
📌申請補助的產品數量及申請補助次數有限制嗎？
沒有。為鼓勵住宅用戶將家中老舊之冷氣機或電冰箱全數汰舊換新為1級能效產品，本次申請補助的產品數量及申請補助次數皆無限制。但申請人應評估實際使用需求以進行購置。
📌要怎麼申請冷氣機、電冰箱節能補助呢？
步驟一、依家中需求，挑選1級能效的冷氣機或電冰箱。搜尋「112年住宅家電汰舊換新節能補助」的「補助產品查詢」，查詢可補助產品型號。
步驟二、於補助期間內購置1級能效的冷氣機或電冰箱並完成安裝。業者於家中回收舊冷氣或冰箱，務必索取「廢四機回收聯單第三聯」，也就是消費者收執聯。
步驟三、準備文件提出申請，可網路線上申請或掛號郵寄2選1。
📌一定要提供最新的電費單影本，才能申請補助嗎？
電費單主要目的在於確認補助產品裝機地址的用電種類為「表燈非營業用戶」。只要用電種類沒有變更，申請人得檢具任一期電費單。
「家電汰舊補助審件中心」辦理補助審查時，將與台電公司電號資料進行勾稽，確認是否為表燈非營業用戶。經查非屬「表燈非營業用」之住宅用戶將不予補助。「表燈非營業用」即指住宅用電。
📌電費單的「用戶名稱」與申請人可以不同嗎？
可以，但補助產品應安裝於檢具之電費單地址。例如：子女可以替父母親申請補助、房客也可以徵得房東同意後用房東的電號申請補助等。房客如以租用住宅的電號申請補助，建議應先徵求房東同意後再提出申請，以免發生爭議，影響申請人補助權益。
📌電子發票應如何檢具發票申請補助？
電子發票若以載具接收儲存於財政部雲端發票平台，則需以手機使用雲端發票APP，開啟「發票存摺」，點選所購買的1級能效冷氣或電冰箱的電子發票，並將詳細資訊（包括發票日期、產品型號等交易明細）截圖存檔。
若為儲存於載具（手機條碼、自然人憑證條碼、悠遊卡、icash、一卡通、信用卡/簽帳金融卡）的電子發票，則請至財政部「電子發票整合服務平台」點選載具（卡片）專區，進入「載具消費發票查詢」，輸入載具及發票資訊後，點選所購買的1級能效之「冷氣」或「冰箱」的電子發票，並將詳細資訊（包括發票日期、產品型號等交易明細）截圖存檔。
📌怎麼查詢申請進度？
可上「112年住宅家電汰舊換新節能補助」專屬網站，點選「進度查詢」。受理後審件中心將以簡訊級Email通知申請進度訊息。補助申請如有任何問題，可洽詢專線02-29559666（周一至周日 08:00~21:00）。