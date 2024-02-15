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亞洲盃男籃／中華男籃訓練「只剩6、7人」！劉錚：感覺像臨時組的

▲劉錚質疑中華隊人員沒到齊，訓練只剩6、7個人，下個禮拜就要比亞洲盃資格賽，這樣的情況簡直就像「臨時組湊有意願的人去打」。（取自FIBA）
▲劉錚質疑中華隊人員沒到齊，訓練只剩6、7個人，下個禮拜就要比亞洲盃資格賽，這樣的情況簡直就像「臨時組湊有意願的人去打」。（取自FIBA）

記者黃建霖/綜合報導

2025亞洲盃資格賽第一階段將在22日於和平籃球館開打，中華男籃在春節過後開始進行練球，不過今（15）日劉錚卻在個人社群網站「小飛人 劉錚」上發文表示，球隊人員沒到齊，訓練只剩6、7個人，質疑下個禮拜就要比賽了，這樣的情況簡直就像「臨時組湊有意願的人去打」。

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中華男籃在開訓首日有11人參加，今天籃協內部人士表示，這兩天有球員請假的情況，人員並沒有全部到齊。再加上歸化球員阿提諾合約目前仍沒有下文，讓人不免對這次亞洲盃的前景感到擔憂。

對於球迷的疑問，劉錚似乎也有同樣的感覺，他今天在臉書上發文表示，「很納悶，這樣真的是一支準備（下個禮拜）要比賽的球隊嗎 ？訓練只剩6、7個人 ，全部都回去母隊準備各自聯賽的比賽，而且還都是全新的人．．給我的感覺就像是臨時組湊有意願的人去打這個比賽，相應對的配套措施呢？」

劉錚質疑，人員都沒到齊，球隊要怎麼去磨合？這樣就和去年的情況類似，「在我們沒有參與多少集訓的時候，安排了一些比賽，出去被打成那個樣子，真的很難看，至少在前置作業上我們要有所準備，對吧？ 印象中以前的中華隊，是帶著很多人的期許出去比賽，輸了，技不如人，回來再多練，但現在，是連前面的準備都不足了，更別提大家都關心的保險問題。」

目前劉錚已經33歲了，他表示這樣的集訓「浪費大家為這支球隊付出的努力以及時間」，以後可能沒有人要來中華男籃了，將問題直接挑明。他還表示，「很多以前的問題到現在，還是存在，沒記錯我們應該是亞洲第一個有規劃的球隊？那現在？怎麼解決？什麼時候能解決？（圖片是2018雅加達亞運全本土陣容）沒記錯打破48年前的紀錄 第四名 回程班機旁還有戰鬥機放煙火歡迎慶祝！」

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