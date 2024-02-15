亞洲盃男籃／發文批中華男籃集訓情況 劉錚解釋：希望大家能珍惜
中華男籃即將參加2025亞洲盃資格賽第一階段賽事，但球隊卻仍有很多不確定因素，至今練球人員也未能到齊，主力前鋒劉錚為中華隊前景憂心，今（15）日發文批評球隊像是「臨時組湊有意願的人去打」。隨後劉錚也解釋說，能打國家隊機會不容易，希望大家都能珍惜。
記者黃建霖/綜合報導
劉錚晚間在臉書上發文表示，「很納悶，這樣真的是一支準備（下個禮拜）要比賽的球隊嗎 ？訓練只剩6、7個人 ，全部都回去母隊準備各自聯賽的比賽，而且還都是全新的人．．給我的感覺就像是臨時組湊有意願的人去打這個比賽，相應對的配套措施呢？」
中華男籃開訓首日僅11人參加，今天則只剩下6、7人，而且歸化球員阿提諾的合約仍沒能處理好，他是否能參加這一屆比賽，目前看起來不太樂觀，無怪乎劉錚會發文希望參與者都能重視這屆賽事。
劉錚在受訪時表示，自己發文並非針對任何人，只是對2013年自己未能選進中華隊的遺憾記憶深刻，因此認為所有能代表國家的球員都應該珍惜機會，大家一起努力讓中華隊變更好。
這個周末T1和P.League+都有比賽，T1這邊是戰神、海神和雲豹， PLG則是夢想家、勇士、領航猿、國王、攻城獅。