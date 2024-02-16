劉錚怒吼：中華隊沒人要打了！謝淑薇也留言「你們竟然還有保險」

亞洲盃男籃／籃協回應劉錚！人手不足有溝通　投保上限尋解決方案

▲中華男籃備戰2025亞洲盃資格賽，但春節後開訓卻只剩6、7人參與練球，讓劉錚相當心寒，感嘆「像臨時組的球隊」。（圖／記者廖聿偉攝）
▲中華男籃備戰2025亞洲盃資格賽，但春節後開訓卻只剩6、7人參與練球，讓劉錚相當心寒，感嘆「像臨時組的球隊」。（圖／記者廖聿偉攝）

記者路皓惟/綜合報導

隨著2025年籃球亞洲盃資格賽將於下週（2/22）開打，中華男籃隊長劉錚昨（15）日在臉書發文披露國家隊目前面臨的人手不足問題，並提到了關於歸化球員和保險安排上的疑慮，形容球隊彷彿臨時組湊，缺乏相應配套措施，也提到保險問題沒處理，對此中華籃協於今（16）日中午發布聲明，針對集訓人手不足的原因及針對保險問題做出回應。

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中華民國籃球協會回應如下：

集訓人手不足爭議

這次代表隊徵召球員時，總教練首先尊重球員的意願，協會同步發文詢問球團是否同意徵召該隊球員；三個聯盟賽程也必須調整，同時必須兼顧球員代表母隊出賽及旅外球員可以配合返台的時程，所以集訓時間配合球員代表所屬球隊出賽，又適逢年假，所以總教練擬定了權宜訓練方式，同時訓練計畫通過選訓會議和體育署經費審查，最後確認2月5日報到展開集訓；集訓期間因2月5日至2月18日部分球員必須代表所屬球隊出賽，這也是徵召球員時各球團要求。教練團應有充分與球員溝通說明。

▲阿提諾是否代表出賽仍是未知數。（圖／資料照，籃協提供）
▲阿提諾是否代表出賽仍是未知數。（圖／資料照，籃協提供）
球員保險與歸化問題的處理

有關球員失能險部份，在體育署的全面支持下，所有比賽協會均有為球員投保失能險，惟礙於目前保險公司規定，投保上限無法滿足球員需求，本會也不斷積極與保險公司尋求解決方案。

中華隊並非亞洲第一個有歸化球員的。協會選訓委員會會考慮歸化球員的意願、態度、戰力，也牽涉到體育署的預算，也牽涉到國籍相關法規，從戴維斯到阿提諾，每一階段洽談背後都有複雜的權利義務考量，目前協會仍在與阿提諾溝通。

後勤支援安排

體育署針對中華隊的後勤配備，也給予了充分的人力支援，包括支持外教加入擔任顧問，國內集訓時，有教練團5人、運動防護員2人、專業體能訓練員1人、個人訓練師1人、物理治療師1人、心理諮商師1人、情蒐人員2人、職員1人。出國參賽時，有教練團5人、運動防護員2人、專業體能訓練員1人、隊醫1人、情蒐人員1人、職員1人。

協會跟教練團都會再加強跟球員的溝通免得造成誤會，也不會抹煞大家的努力。畢竟代表隊的成功，必須要靠大家一起努力才能完成。

▲亞洲盃資格賽中華男籃開訓人數剩7人，讓當家球星劉錚不滿。（圖／特派記者葉政勳攝）
▲亞洲盃資格賽中華男籃開訓人數剩7人，讓當家球星劉錚不滿。（圖／特派記者葉政勳攝）
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