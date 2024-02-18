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FTISLAND的5件事！主唱李洪基患隱疾　 神曲「到南部弄假牙」爆紅

▲南韓人氣樂團FTISLAND現以團員李在真（左起）、李洪基和崔敏煥3人持續活動。（圖／李洪基IG）
▲南韓人氣樂團FTISLAND現以團員李在真（左起）、李洪基和崔敏煥3人持續活動。（圖／李洪基IG）

記者張芸婷／綜合報導

南韓人氣樂團FTISLAND出道多年，累積了許多經典歌曲，如〈愛情病〉、〈壞女人〉、〈希望〉等。FTISLAND今年更帶著新專輯歌曲，展開新一輪的巡迴，台灣除了被選為海外巡演首站，這次場地也升級到更大的台北流行音樂中心舉辦，將於今（18）日晚間為粉絲帶來精彩的表演。在演唱會開始之前，《NOWnews今日新聞》特別整理了FTISLAND的5件小故事，帶大家認識因一句歌詞「到南部弄假牙」在台灣爆紅的韓國樂團，包含團體曾歷經2次成員變動、主唱李洪基難以啟齒的隱疾等。

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FTISLAND經歷2次變動　目前成員李洪基、李在真和崔敏煥

FTISLAND出道時，由5位成員主唱李洪基、吉他手崔鍾訓、吳元斌、貝斯李在真、和鼓手崔敏煥組成。2009年吉他手吳元斌因與團體追求的音樂方向不同而退出，隨後加入新的吉他手成員宋承炫。2019年時，吉他手兼隊長崔鍾訓因捲入「鄭俊英群組事件」，遭經紀公司FNC娛樂宣布退團，同年12月，公司再宣布成員宋承炫約滿後退團，將專心於戲劇拍攝工作。FTISLAND現在則是以李洪基、李在真和崔敏煥3人體制持續活動。

▲FTISLAND以5人（左起宋承炫、李在真、崔敏煥、李洪基、崔鍾訓）體制出道，歷經2次團員變動後，目前僅剩3人持續團體活動。（圖／轉攝自FNC娛樂）
▲FTISLAND以5人（左起宋承炫、李在真、崔敏煥、李洪基、崔鍾訓）體制出道，歷經2次團員變動後，目前僅剩3人持續團體活動。（圖／轉攝自FNC娛樂）
史上第一！首張專輯奪Oricon公信榜冠軍的外國男歌手

FTISLAND於2010年5月19日在日本正式出道，在此之前他們則是以「地下樂團」形式在日本活動，FTISLAND首張日本正規專輯，發行首週便奪得Oricon公信榜專輯週榜冠軍，成為該榜上「史上第一位憑首張專輯」奪冠的外國男歌手，奠定了他們「韓國第一人氣偶像樂團」的地位。

▲FTISLAND以首張日語專輯《FIVE TREASURE ISLAND》奪下「Oricon公信榜專輯週榜」冠軍。（圖／轉攝自Naver）
▲FTISLAND以首張日語專輯《FIVE TREASURE ISLAND》奪下「Oricon公信榜專輯週榜」冠軍。（圖／轉攝自Naver）
主唱李洪基自爆患隱疾　出門要帶10件內褲

李洪基過去就常和粉絲分享自己「屁股痛」，不過日前李洪基突然在節目中坦承，他患有一種名為「化膿性汗腺炎」的疾病，因為該疾病在私密部位，比較難以啟齒，痛起來不僅行動會有困難，連唱歌都不行，且發作時會伴隨發熱，傷口潰爛時常流出膿液，因此他出門都需攜帶10幾件內褲，而疾病帶來的不便，令他感到十分無奈。

▲李洪基常和粉絲分享自己「屁股痛」，日前他突坦承患有一種名為「化膿性汗腺炎」的疾病，令他感到十分無奈。（圖／李洪基IG）
▲李洪基常和粉絲分享自己「屁股痛」，日前他突坦承患有一種名為「化膿性汗腺炎」的疾病，令他感到十分無奈。（圖／李洪基IG）
成員崔敏煥離過婚　獨自撫養3兒女

鼓手崔敏煥2018年初與女團LABOUM前成員金律喜結婚，成為FTISLAND最早結婚的成員，婚後兩人一同撫養兒子與雙胞胎女兒。不料，去年底女方突然宣布兩人決議離婚，結束了6年的婚姻，而3個小孩也由爸爸崔敏煥扶養。

▲FTISLAND崔敏煥（左）2018年初娶女團「LABOUM」前成員金律喜，去年底兩人證實結束6年夫妻關係，3名兒女將交由爸爸崔敏煥撫養（圖／翻攝IG）
▲FTISLAND崔敏煥（左）2018年初娶女團「LABOUM」前成員金律喜為妻，去年底兩人證實結束6年夫妻關係，3名兒女將交由爸爸崔敏煥扶養。（圖／翻攝IG）
代表作〈壞女人〉空耳「到南部弄假牙」　歌詞在台灣爆紅

台灣幾年前流行用「空耳（諧音改寫）」歌詞學習外國歌曲，FTISLAND成名曲之一〈壞女人〉就曾被改寫成「中文空耳版」，其中副歌「到南部弄假牙~~好擠阿~~」的洗腦歌詞意外紅遍大街小巷，在網路上掀起一股「弄假牙」熱潮，如今這首歌已爆紅將近10年，去年FTISLAND來台演出時，主唱李洪基也曾納悶說道：「很奇怪，每次來台灣都要唱〈壞女人〉，不懂為什麼這首歌那麼有名。」引發粉絲大笑。

▲FTISLAND代表作〈壞女人〉中文空耳歌詞「到南部弄假牙」歌詞在台灣爆紅。（圖／轉攝自百慕達浮動Youtube）
▲FTISLAND代表作〈壞女人〉中文空耳歌詞「到南部弄假牙」歌詞在台灣爆紅。（圖／轉攝自百慕達浮動Youtube）
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