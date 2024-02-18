FTISLAND的5件事！主唱李洪基患隱疾　 神曲「到南部弄假牙」爆紅

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FTISLAND出道時，由5位成員主唱李洪基、吉他手崔鍾訓、吳元斌、貝斯李在真、和鼓手崔敏煥組成。2009年吉他手吳元斌因與團體追求的音樂方向不同而退出，隨後加入新的吉他手成員宋承炫。2019年時，吉他手兼隊長崔鍾訓因捲入「鄭俊英群組事件」，遭經紀公司FNC娛樂宣布退團，同年12月，公司再宣布成員宋承炫約滿後退團，將專心於戲劇拍攝工作。FTISLAND現在則是以李洪基、李在真和崔敏煥3人體制持續活動。
史上第一！首張專輯奪Oricon公信榜冠軍的外國男歌手
FTISLAND於2010年5月19日在日本正式出道，在此之前他們則是以「地下樂團」形式在日本活動，FTISLAND首張日本正規專輯，發行首週便奪得Oricon公信榜專輯週榜冠軍，成為該榜上「史上第一位憑首張專輯」奪冠的外國男歌手，奠定了他們「韓國第一人氣偶像樂團」的地位。
主唱李洪基自爆患隱疾 出門要帶10件內褲
李洪基過去就常和粉絲分享自己「屁股痛」，不過日前李洪基突然在節目中坦承，他患有一種名為「化膿性汗腺炎」的疾病，因為該疾病在私密部位，比較難以啟齒，痛起來不僅行動會有困難，連唱歌都不行，且發作時會伴隨發熱，傷口潰爛時常流出膿液，因此他出門都需攜帶10幾件內褲，而疾病帶來的不便，令他感到十分無奈。
成員崔敏煥離過婚 獨自撫養3兒女
鼓手崔敏煥2018年初與女團LABOUM前成員金律喜結婚，成為FTISLAND最早結婚的成員，婚後兩人一同撫養兒子與雙胞胎女兒。不料，去年底女方突然宣布兩人決議離婚，結束了6年的婚姻，而3個小孩也由爸爸崔敏煥扶養。
代表作〈壞女人〉空耳「到南部弄假牙」 歌詞在台灣爆紅
台灣幾年前流行用「空耳（諧音改寫）」歌詞學習外國歌曲，FTISLAND成名曲之一〈壞女人〉就曾被改寫成「中文空耳版」，其中副歌「到南部弄假牙~~好擠阿~~」的洗腦歌詞意外紅遍大街小巷，在網路上掀起一股「弄假牙」熱潮，如今這首歌已爆紅將近10年，去年FTISLAND來台演出時，主唱李洪基也曾納悶說道：「很奇怪，每次來台灣都要唱〈壞女人〉，不懂為什麼這首歌那麼有名。」引發粉絲大笑。
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