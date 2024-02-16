Joeman日本買房「走10分鐘到晴空塔」 1500萬全新透天：非常的爽
百萬YouTuber Joeman昨（15）天一早，才因台積電股票開盤一度衝到709元，樂開了花，晚上又曬出在日本買的3層樓透天新房，走路10分鐘就到東京地標「晴空塔」，重點是含22坪地坪與全新「一戶建」（獨立式洋房），房價只要日幣6500萬元，折合購入時匯率約新台幣1500萬元。Joeman笑喊：「在東京買透天，真的是非常的爽！」還勸說：「買不起新北，來買東京。」
記者徐銘穗/綜合報導
Joeman昨（15）晚在YouTube頻道上傳新影片，曬出自己在東京都墨田區押上的新房，是2023年才蓋好並帶土地持份的全新3層樓透天厝，土地面積22坪、建物面積25坪，走路4分鐘就有地鐵，10分鐘就可以到晴空塔。
在東京精華地段買房要多少錢？Joeman在影片中公開房價是日幣6500萬元，折合購入時匯率約新台幣1500萬元，笑說：「1500萬就可以在東京買到20幾坪的透天！所以真的買不起新北，你可以來買東京。」若以建物面積25坪推算，每坪單價約60萬元，比台北市新成屋房價最親民「文山指南路三段」的單價65萬元還便宜。
不過，Joeman要求設計師選用實木家具，在軟裝上又額外花費了一大筆支出，選用日本知名設計師深澤直人設計的實木椅，一張台幣破2萬，客廳的「毛毛蟲沙發」要價近50萬日幣，「台幣超過10萬元的奢華沙發」，床架、床墊是日本銷售第一名的澳洲品牌Kaola。
Joeman分享說，自己偶而會來住，但其他時間則委託給當地民宿業者代管出租。記者實際上民宿網站查詢，「Joeman House Oshiage」面積為82m²，3LDK（3房1廳1廚獨棟住宅），適合3-6人入住，最低入住2晚，本月最後一個周末2/24~2/26房價為11萬3251日幣，約新台幣2萬3654元；八月暑假周末2晚則是19萬6769日幣，約新台幣4萬1108元。
※【NOWnews 今日新聞
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