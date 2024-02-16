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年後學泰勒絲減肥！「日喝10瓶水」怕水中毒　醫師揭一狀況有可能

▲泰勒絲曾公開表示為維持好身材，每天會喝10瓶水，但近6000ml的水量對於上班族來說是否會「水中毒」，泌尿科呂謹亨醫師表示身體機能正常的人，很少會喝到水中毒。（圖／翻攝自Taylor Swift IG）
▲泰勒絲曾公開表示為維持好身材，每天會喝10瓶水，但近6000ml的水量對於上班族來說是否會「水中毒」，泌尿科呂謹亨醫師表示身體機能正常的人，很少會喝到水中毒。（圖／翻攝自Taylor Swift IG）

記者周淑萍/綜合報導

過年期間開心吃吃喝喝，站上體重計後不少人又開啟減肥計畫。美國流行音樂巨星泰勒絲（Taylor Swift）就曾分享自己每天都要喝滿10瓶水，同時戒糖再搭配規律運動是她維持身材的秘訣，但10瓶水大約是6000毫升，對於每天在室內的上班族來說，會不會攝取太大量反而造成「水中毒」？泌尿科呂謹亨醫師表示，身體機能正常的人，很少會喝到水中毒，強迫喝水會噁心、嘔吐，除非一瞬間喝下過多的水，導致血中的鹽分突然大量稀釋，造成低血鈉。像是馬拉松或三鐵選手，短時間內補充大量水分就有可能水中毒。

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美國流行音樂巨星泰勒絲，曾經在2012 的國際媒體Bon Appétit interview 採訪中透露，她每天都會隨身攜帶一個水瓶，一天要喝滿10瓶水，搭配規律運動、避免「含糖」食物，都是她美容養生的秘訣。但一天10瓶水大約至5000~6000ml，對於每天有大量工作、演唱、運動量的泰勒絲應該是可以，但可能不太適合多數的上班族。

成年人該喝多少水？
呂謹亨醫師解釋，飲水上限每個人的標準不一，像是在烈日下勞動的工人，大量流汗，和待在室內的上班族，兩者所需的水量就差異很大。

人體所需水分為體重×30c.c.來估計，以體重60公斤的成年人來說，每天大約要喝1800c.c.，因此大多會建議成年人一天攝取2000c.c.至3000c.c水.，如果有劇烈活動或天氣熱，排汗量高達2000c.c.，才需要5000c.c.至6000c.c.的水分，而泰勒絲的飲水量就符合這個情況。

▲中醫博士樓中亮透露，除靜電最好的方法就是提高環境、身體濕氣，不只可以在室內放置加濕器，也要記得多喝水補充水分。（示意圖／取自unsplash）
▲多喝水可以提高身體代謝，醫師建議一般成年人，每天建議喝水量為2000~3000ml。（示意圖／取自unsplash）
跟著泰勒絲灌10瓶會「水中毒」？
至於水喝過多會不會「水中毒」，呂謹亨醫師表示。身體機能正常的人，很少會喝到水中毒，腎臟會根據身體的滲透壓、身體總水量、血液鈉的濃度去調控。

強迫喝水會有噁心、嘔吐的不舒服感。會出現水中毒可能是精神或生理狀態異常，無法自我調節，或是一瞬間喝下過多的水，導致血中的鹽分突然大量稀釋，造成低血鈉。例如馬拉松或三鐵選手，短時間內補充大量水分就有可能水中毒。

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