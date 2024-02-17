林千又遭40歲男友暴打！對方是「台積電供應商」　闖家竊走600萬

林千又與富商不倫戀遭家暴！搬《犀利》名言：不被愛才是第三者

▲林千又因為不倫戀遭家暴，坦言賴姓男友婚姻早就失和，自己才會和他交往，狠嗆「不被愛的才是第三者」。（圖／林千又IG）
▲林千又因為不倫戀遭家暴，坦言賴姓男友婚姻早就失和，自己才會和他交往，狠嗆「不被愛的才是第三者」。（圖／林千又IG）

記者江芷稜／綜合報導

31歲女星林千又淡出演藝圈，私下與賴姓富商男友交往，卻爆出家暴社會新聞，昨（16）日在IG控訴對方喝醉打人，甚至闖進家門行竊，偷走她所有精品名牌包，屋裡也凌亂不堪，讓她情緒瀕臨崩潰，決定告上法院，沒想到男方的郭姓好友反嗆她是「破壞別人家庭的小三」，林千又也不忍了，曝光男友追求過程，甚至搬出電視劇《犀利人妻》裡的名言「不被愛的才是第三者」，坦承是已婚男友追求她，「今天沒有我也會有別人」。

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▲林千又自爆遭到富商男友痛毆，男友的好友揭她真面目，痛罵她是害人離婚的小三。（圖／林千又IG）
▲林千又自爆遭到富商男友痛毆，男友的好友揭她真面目，痛罵她是害人離婚的小三。（圖／林千又IG） 
▲林千又離開演藝圈後，造樣過著旅遊吃美食的豪奢生活。（圖／林千又IG）
▲林千又離開演藝圈後，造樣過著旅遊吃美食的豪奢生活。（圖／林千又IG）
其實，林千又跟賴姓富商早在2021年就被偷拍到親密出遊，一起聚餐、去唱KTV，毫不避諱勾手、牽手，再返回到她的香閨，關係相當親密，當時她聲稱對方是「重要的顧客」，強調自己的朋友們很多都是人夫，否認戀愛關係。直到去年8月富商離婚，給了前妻上億元，她才鬆口自己不想跟已婚人夫在一起，為躲他飛到美國去，直到賴姓男友離婚才交往，強調對方不是金主，沒有提供經濟援助。

▲林千又澄清不是她遭到海關扣押總價約400萬的精品。並爆緋聞富商男友「賴先生」已於今年八月離婚，前妻已拿到上億財產。（圖／資料照，記者詹鎰睿攝影）
▲林千又去年坦承富商男友「賴先生」已經離婚，前妻已拿到上億財產。（圖／資料照，記者詹鎰睿攝影）
林千又如今遭富商男友家暴，外界相當心疼，唯獨男方的郭姓好友冷言回應，痛罵她當小三破壞別人家庭，林千又也爆料，表示是郭男追求未果，打賭賴姓富商也不可能追到，沒想到她最後跟賴男交往，讓郭男心存怨恨，開始一連串的謾罵，一直在男友耳邊造謠說壞話，賴姓富商才會來詆毀自己。

▲林千又公開男子身分，痛批他一直造謠，讓男友誤信他。（圖／林千又IG）
▲林千又公開男子身分，痛批他一直造謠，讓男友誤信他。（圖／林千又IG）
▲林千又承認自己是小三。（圖／林千又IG）
▲林千又反擊郭男罵她破壞別人家庭的說法，表示男方婚姻早就破裂，不被愛的才是第三者。（圖／林千又IG）
儘管身心受創，林千又依舊火力全開，強調賴男的婚姻10幾年就出問題，「她前妻每天飲酒還在外面亂搞偷RM手錶盜刷卡，我已經不是他第一任女友，他們早久沒有同居，我自己在外面租房，賴先生每天來我租屋處住，這世界不被愛的才是第三者，他們的婚姻有問題，壓根就不關我的事，今天沒有我也會別人，懂嗎？」

林千又更指控元配找狗仔跟拍，把不倫戀新聞弄上檯面，害她得了憂鬱症。郭姓友人也不甘示弱，反擊自己跟林千又沒關係，表示自己品味沒有這麼差，「她跟她男友賴先生打架，破壞人家家庭，新聞都查得到喔，請不要幫她衝流量喔！」

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