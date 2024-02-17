林千又與富商不倫戀遭家暴！搬《犀利》名言：不被愛才是第三者

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林千又如今遭富商男友家暴，外界相當心疼，唯獨男方的郭姓好友冷言回應，痛罵她當小三破壞別人家庭，林千又也爆料，表示是郭男追求未果，打賭賴姓富商也不可能追到，沒想到她最後跟賴男交往，讓郭男心存怨恨，開始一連串的謾罵，一直在男友耳邊造謠說壞話，賴姓富商才會來詆毀自己。
儘管身心受創，林千又依舊火力全開，強調賴男的婚姻10幾年就出問題，「她前妻每天飲酒還在外面亂搞偷RM手錶盜刷卡，我已經不是他第一任女友，他們早久沒有同居，我自己在外面租房，賴先生每天來我租屋處住，這世界不被愛的才是第三者，他們的婚姻有問題，壓根就不關我的事，今天沒有我也會別人，懂嗎？」
林千又更指控元配找狗仔跟拍，把不倫戀新聞弄上檯面，害她得了憂鬱症。郭姓友人也不甘示弱，反擊自己跟林千又沒關係，表示自己品味沒有這麼差，「她跟她男友賴先生打架，破壞人家家庭，新聞都查得到喔，請不要幫她衝流量喔！」
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林千又更指控元配找狗仔跟拍，把不倫戀新聞弄上檯面，害她得了憂鬱症。郭姓友人也不甘示弱，反擊自己跟林千又沒關係，表示自己品味沒有這麼差，「她跟她男友賴先生打架，破壞人家家庭，新聞都查得到喔，請不要幫她衝流量喔！」
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