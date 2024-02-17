印尼大選得票率超出預期！專家披露原因 勝選者獲得六成選票
近期印尼舉行的總統大選在14日落幕，快速計票結果顯示普拉伯沃獲得近六成選票，被外界認為超乎預期，專家認為之所以普拉伯沃的票數如此高，是因為印尼官方規定第一輪投票的勝選者需要獲得半數以上的票數，否則便要在六月與票數第二高者再度進行第二輪投票，而印尼的選民們不想進入第二輪投票。
國際中心賴正琳／綜合報導
印尼14日的舉行總統大選，是全世界規模最大的單日選舉，有2.05億選民投票，其中一半選民為年輕人。有三位候選人參與總統大選，分別是55歲前中爪哇省省長甘查爾（Ganjar Pranowo）、54歲前雅加達省長阿尼斯（Anies Baswedan）和72歲國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto）。本次他參選並搭擋佐科威長子、梭羅市市長吉伯朗（Gibran Rakabuming Raka），獲得近六成得票率。
選前民調機構原本測出普拉伯沃的票數比例為52％，但最終快速計票結果顯示為近六成，專家認為除了選民們不想進入第二輪投票，還有現任總統佐科威（Joko Widodo）即便因讓兒子參選副總統而捲入「建構王朝」風波，人氣仍十分高。
印尼大數據與人工智慧協會主席林慶豪說：「這對商業和投資來說是好事，還有選舉成本也很可觀，沒有第二輪投票，政府預計可以省下17兆印尼盾，接近10億美元。」
過去普拉伯沃被視為「鐵血將軍」，曾跟獨裁者的二女兒結婚，並參與眾多違法人權的革命。 專家認為此次他能勝出，主要是跟政敵佐科威「化敵為友」，加上他放低強人姿態，主打「跳舞老爺爺」的親民形象。各界希望他能延續競選期間所展現的開明表現，並遵守競選承諾保護和改善印尼的人權議題。而他上台後，外界也關注兩人對中國的態度，以及普拉伯沃和佐科威之子如何處理美國和中國在東南亞的角力，普拉伯沃競選辦公室則承諾印尼對台灣的友好關係不變，未來情況如何發展，也備受國際矚目。