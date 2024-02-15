維持對台友好！普拉伯沃宣佈當選印尼總統 競辦承諾對台關係
印尼昨（14）日舉行總統大選，這場「五合一」選舉是全球最多人參與的單日選舉，選民共有2.05億人。快速計票結果顯示普拉伯沃（Prabowo Subianto）贏得過半選票，雖然官方計票單位尚未開完所有票數，普拉伯沃晚間自行宣佈勝選，同時他的競選團隊也承諾會維持對台灣的友好關係。
國際中心賴正琳／綜合報導
根據印尼非官方快速計票數據顯示，普拉伯沃獲得60％票數，他在昨日晚間宣佈勝選。普拉伯沃競選團隊發言人艾迪向《中央社》表示，印尼對台灣的友好關係將會持續下去。他說：「雖然我們沒有外交關係，但台灣和印尼互設經濟辦事處，且在投資、經濟、教育和旅遊領域等，雙方的關係很好。在台灣約有1萬7000名印尼學生，另外粗估約有20萬名台灣遊客來到印尼，而印尼遊客到台灣的數字也不相上下，約落在19萬左右，兩國間經貿交流十分頻繁。」
他更指出，「台灣在雅加達和泗水都設有駐印尼代表處及辦事處，雙方已建立友好關係，而這種關係，當然是建立在相互尊重的基礎上。」
普拉伯沃過去曾兩度參選總統大選，並與現任總統佐科威（Joko Widodo）競爭後落敗。本次他參選並搭擋佐科威長子、梭羅市市長吉伯朗（Gibran Rakabuming Raka），外界預測他們可能會延續佐科威時期的政策。不過另外兩組總統候選人都尚未宣佈敗選，強調要等到官方計票結果出爐。