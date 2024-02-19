星巴克13款「買一送一」有星冰樂！明「第二杯半價」4大咖啡優惠

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春花璀璨、桃花朵朵開，星巴克2月19日推出指定品項好友分享日，11:00-20:00至全台星巴克門市，購買兩杯特大杯/冰熱/口味皆一致的指定品項飲料，其中一杯由星巴克招待。
指定品項好友分享活動品項為：特選馥郁那堤、焦糖瑪奇朵、摩卡可可碎片星冰樂、雙果果汁星冰樂、冷萃咖啡、香檸蜜柚冷萃咖啡、玫瑰蜜香茶那堤、冰搖檸檬果茶、冰搖檸檬紅茶、西印度櫻桃紅茶、栗子風味那堤、椰奶那堤共12款。提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
而星巴克APP行動預點也有專屬「買一送一」優惠，即日起至2月27日，星禮程會員使用行動預點，結帳輸入活動代碼「賞櫻喝栗香」，購買兩杯大杯(含)以上冰熱/容量一致的栗子風味那堤，其中一杯由星巴克招待。提醒大家，每筆訂單限優惠一組；活動期間不限購買次數。
相當於星巴克今天共有13款飲料開喝划算「買一送一」優惠，還喝得到2款大家最愛的星冰樂，分別是摩卡可可碎片星冰樂、雙果果汁星冰樂口味，實在太幸福了。
📌黑沃咖啡：冠軍拿鐵「買一送一」
黑沃咖啡也有優惠！即日起至2月29日，黑沃冠軍拿鐵「買一送一」；即日起至2月29日，購買2包浸泡咖啡包，體驗價100元再送「醉貴妃聯名杯」乙個。
📌cama café：買經典美式「免費送白蘭氏雞精」
cama café即日起至3月16日，全台門市購買「cama經典美式」一杯（不限冰熱、容量），免費贈送「白蘭氏雙認證雞精(41ml)」一瓶，還可再抽獎「白蘭氏雞精12入禮盒」，數量有限贈完為止。
📌路易莎咖啡：「第二杯半價」
路易莎咖啡即將於即日起至2月28日，每周一、二、三祭出「新春開工慶」，全門市全時段提供全系列飲品「第二杯半價」，幫大家治癒春節收假症候群。提醒大家不含手沖、超越精品咖啡。
加碼預告3月4日至3月6日，再加碼3天享「寄杯優惠」，同品項同規格飲品寄5杯（為一組）享85折優惠，寄杯僅限原店兌換、可兌換至6月底，不限購買組數，可包含手沖但不包含超越精品。