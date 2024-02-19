福袋禮盒價崩了！福袋出清買1送1　全聯「百元禮盒」、紅帽子搶翻

星巴克13款「買一送一」有星冰樂！明「第二杯半價」4大咖啡優惠

▲今開工不憂鬱，星巴克今（19）日指定品項好友分享日，划算開喝13款飲料「買一送一」有2款星冰樂；明還有「第二杯半價」。一次整理黑沃、路易莎、cama共4大咖啡優惠。（圖／記者蕭涵云攝）
▲今開工不憂鬱，星巴克今（19）日指定品項好友分享日，划算開喝13款飲料「買一送一」有2款星冰樂；明還有「第二杯半價」。一次整理黑沃、路易莎、cama共4大咖啡優惠。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

今（19）日開工不憂鬱，星巴克一日限定13款飲料「買一送一」！指定品項好友分享日，划算開喝2款星冰樂一起桃花招好運；明（19）日也有賞春櫻指定飲品「第二杯半價」好康。還有黑沃咖啡冠軍拿鐵「買一送一」、路易莎咖啡「第二杯半價」、買cama經典美式「免費送白蘭氏雞精」共4大咖啡優惠一次整理告訴你。

我是廣告 請繼續往下閱讀
📌星巴克：今13款飲料「買一送一」有星冰樂！明「第二杯半價」
春花璀璨、桃花朵朵開，星巴克2月19日推出指定品項好友分享日，11:00-20:00至全台星巴克門市，購買兩杯特大杯/冰熱/口味皆一致的指定品項飲料，其中一杯由星巴克招待。

指定品項好友分享活動品項為：特選馥郁那堤、焦糖瑪奇朵、摩卡可可碎片星冰樂、雙果果汁星冰樂、冷萃咖啡、香檸蜜柚冷萃咖啡、玫瑰蜜香茶那堤、冰搖檸檬果茶、冰搖檸檬紅茶、西印度櫻桃紅茶、栗子風味那堤、椰奶那堤共12款。提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

▲星巴克星冰樂「第二件半價」。（圖／翻攝自星巴克FB）
▲星巴克今13款飲料「買一送一」有星冰樂。（圖／翻攝自星巴克FB）
而星巴克APP行動預點也有專屬「買一送一」優惠，即日起至2月27日，星禮程會員使用行動預點，結帳輸入活動代碼「賞櫻喝栗香」，購買兩杯大杯(含)以上冰熱/容量一致的栗子風味那堤，其中一杯由星巴克招待。提醒大家，每筆訂單限優惠一組；活動期間不限購買次數。

相當於星巴克今天共有13款飲料開喝划算「買一送一」優惠，還喝得到2款大家最愛的星冰樂，分別是摩卡可可碎片星冰樂、雙果果汁星冰樂口味，實在太幸福了。

▲黑沃咖啡冠軍拿鐵「買一送一」。（圖／翻攝自黑沃咖啡FB）
▲黑沃咖啡冠軍拿鐵「買一送一」。（圖／翻攝自黑沃咖啡FB）
📌黑沃咖啡：冠軍拿鐵「買一送一」
黑沃咖啡也有優惠！即日起至2月29日，黑沃冠軍拿鐵「買一送一」；即日起至2月29日，購買2包浸泡咖啡包，體驗價100元再送「醉貴妃聯名杯」乙個。

▲cama café即日起至3月16日，購買經典美式即贈白蘭氏雙認證雞精。（圖／cama café提供）
▲cama café即日起至3月16日，購買經典美式即贈白蘭氏雙認證雞精。（圖／cama café提供）
📌cama café：買經典美式「免費送白蘭氏雞精」
cama café即日起至3月16日，全台門市購買「cama經典美式」一杯（不限冰熱、容量），免費贈送「白蘭氏雙認證雞精(41ml)」一瓶，還可再抽獎「白蘭氏雞精12入禮盒」，數量有限贈完為止。

▲路易莎咖啡「第二杯半價」還有寄杯優惠。（圖／路易莎咖啡提供）
▲路易莎咖啡「第二杯半價」還有寄杯優惠。（圖／路易莎咖啡提供）
📌路易莎咖啡：「第二杯半價」
路易莎咖啡即將於即日起至2月28日，每周一、二、三祭出「新春開工慶」，全門市全時段提供全系列飲品「第二杯半價」，幫大家治癒春節收假症候群。提醒大家不含手沖、超越精品咖啡。

加碼預告3月4日至3月6日，再加碼3天享「寄杯優惠」，同品項同規格飲品寄5杯（為一組）享85折優惠，寄杯僅限原店兌換、可兌換至6月底，不限購買組數，可包含手沖但不包含超越精品。

補班日星巴克買一送一！五桐號「第二杯半價」　10大手搖飲料優惠

2/29絕版倒數！一沐日x八曜和茶聯名手搖　五桐號多多粉粿放寒假

漢堡王2024優惠券！12款「買一送一」　怎麼用最划算一次告訴你

麥當勞40週年「最懷念回憶」沒絕版！全盛時期：為它排隊萬人空巷

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞