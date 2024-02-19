含糖飲料不得標示「富含」維生素！食藥署公吿新規「即起上路」

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林金富進一步說明，先前也只有前述8項營養素可使用「高」、「多」、「富含」等營養宣稱，這次修正放寬可使用相關宣稱的營養素類別，納入蛋白質、鹼素、泛酸、維生素B6、維生素B12、葉酸、維生素D、維生素K、生物素、膽素、碘、鎂、鋅、硒等14項。
此外，林金富表示，若業者宣稱產品某營養素「高」、「多」、「富含」，該產品中的某營養素含量，應達到衛福部國健署所建議的一日攝取量30%以上，且因「高」、「多」、「富含」等宣稱具有促銷意涵，故僅有無糖、代糖食品可使用前述宣稱，含糖食品一率不得出現這類標示，避免消費者因此攝取過多糖分。
食藥署表示，先前已通過市場調查與業者溝通，確認相關規範調整影響，本次公告內容均從今日起生效，惟第一項修正，若廠商現行標示方式如未符合新規定（即第4點第1款），則給予緩衝期至115年1月1日。另，公告日前已取得特殊營養食品許可證之產品 ，於115年1月1日起製造者，應依公告規定辦理。
食藥署指出，未依規定標示者，將依違反食品安全衛生管理法規定，處3萬元至300萬元罰鍰；標示不實者，處4萬元至400萬元罰鍰。公告可至衛福部食品藥物管理署網站之「公告資訊」項下之「本署公告」查詢。