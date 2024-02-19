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今飆30度高溫！迷客夏、萬波、星巴克「買一送一」　7大手搖優惠

▲今天氣飆30度高溫！迷客夏、萬波、星巴克等7大手搖飲料「買一送一」優惠一次整理，外送Uber Eats也能揪團開喝。（圖／迷客夏提供）
▲今天氣飆30度高溫！迷客夏、萬波、星巴克等7大手搖飲料「買一送一」優惠一次整理，外送Uber Eats也能揪團開喝。（圖／迷客夏提供）

記者蕭涵云/綜合報導

天氣實在太溫暖，今（19）日飆出30度高溫！《NOWnews今日新聞》幫大家準備迷客夏、萬波、星巴克都「買一送一」，共7大手搖飲料優惠一次整理喝起來。尤其Uber Eats上有多家好康，吃完午餐就揪團同事好友一起外送吧。

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📌星巴克：今13款飲料「買一送一」有星冰樂！明「第二杯半價」
春花璀璨、桃花朵朵開，星巴克2月19日推出指定品項好友分享日，11:00-20:00至全台星巴克門市，購買兩杯特大杯/冰熱/口味皆一致的指定品項飲料，其中一杯由星巴克招待。

指定品項好友分享活動品項為：特選馥郁那堤、焦糖瑪奇朵、摩卡可可碎片星冰樂、雙果果汁星冰樂、冷萃咖啡、香檸蜜柚冷萃咖啡、玫瑰蜜香茶那堤、冰搖檸檬果茶、冰搖檸檬紅茶、西印度櫻桃紅茶、栗子風味那堤、椰奶那堤共12款。提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

▲星巴克花蓮理想門市祭出開幕限定優惠。（圖／記者蕭涵云攝）
▲星巴克今一日限定13款飲料「買一送一」有星冰樂！明天還有「第二杯半價」可以喝。（圖／記者蕭涵云攝）
而星巴克APP行動預點也有專屬「買一送一」優惠，即日起至2月27日，星禮程會員使用行動預點，結帳輸入活動代碼「賞櫻喝栗香」，購買兩杯大杯(含)以上冰熱/容量一致的栗子風味那堤，其中一杯由星巴克招待。提醒大家，每筆訂單限優惠一組；活動期間不限購買次數。

相當於星巴克今天就有13款飲料「買一送一」，還喝得到2款大家最愛的星冰樂，分別是摩卡可可碎片星冰樂、雙果果汁星冰樂口味，開喝超划算優惠，實在好幸福。

▲迷客夏開喝「新台味」麵茶，左起：「早安 1960」M 65元、L 85元，「1960 麵茶拿鐵」M 65元、L 75元。（圖／迷客夏提供）
▲迷客夏外送Uber Eats限定「買一送一」。（圖／迷客夏提供）
📌迷客夏：Uber Eats限定「買一送一」
迷客夏於外送平台Uber Eats推出限定「買一送一」優惠，包括大正紅茶拿鐵、琥珀高峰烏龍等指定飲品，可享「買一送一」獨家優惠。提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。

▲珍煮丹黑糖草莓鮮奶「買一送一」。（圖／翻攝自珍煮丹FB）
▲珍煮丹黑糖草莓鮮奶「買一送一」。（圖／翻攝自珍煮丹FB）
📌珍煮丹：黑糖草莓鮮奶「買一送一」
珍煮丹推出期間限定飲品「黑糖草莓鮮奶」​​，即日起至2月27日，​於Uber Eats​點購「黑糖草莓鮮奶」可享「買一送一」優惠。​單筆最多買五送五。提醒大家，活動僅限該外送平台；​此活動不含漢神巨蛋店。

▲雙12購物節加入萬波島嶼紅茶LINE官方會員，領券消費滿百享有「整單88折」，等於全品項爽喝優惠，最便宜紅茶手搖飲只要花22元，咀嚼控最愛的人氣招牌「金萱珍波粉」竟然一杯才28元。（圖／翻攝自萬波FB）
▲萬波島嶼紅茶外送Uber Eats限定「買一送一」。（圖／翻攝自萬波FB）
📌萬波島嶼紅茶：Uber Eats限定「買一送一」
天氣這麼熱，開喝萬波島嶼紅茶清爽手搖飲料了，外送平台Uber Eats上有限定「買一送一」優惠，提供冬瓜檸檬、島嶼檸檬茶王等限定手搖飲料「買一送一」，消暑喝起來。提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。

▲COMEBUY外送Uber Eats「買一送一」。（圖／品牌提供）
▲COMEBUY外送Uber Eats「買一送一」。（圖／品牌提供）
📌COMEBUY：Uber Eats限定「買一送一」
COMEBUY超大方，在外送平台Uber Eats上祭出多款手搖飲料「買一送一」優惠，包括玉荷冰綠、仙草凍奶茶、粉條奶茶都有「買一送一」好康，咀嚼控們可划算開喝，先萬別錯過。提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。

▲主打厚磅奶蓋和奶茶特調的抿茶，喝完忍不住想抿嘴。（圖／記者蕭涵云攝）
▲抿茶在Uber Eats上也有限定外送「買一送一」。（圖／記者蕭涵云攝）
📌抿茶：Uber Eats限定「買一送一」
外送平台Uber Eats上可享抿茶「買一送一」優惠，包括L杏運四季、百香果命定紅等指定飲品，買得到「買一送一」獨家優惠。提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。

▲知名飲料品牌「茶與布朗Tea&Brown」推出新品。（圖／取自品牌臉書）
▲茶與布朗Tea&Brown草莓雲系列飲品「買一送一」。（圖／取自品牌臉書）
📌茶與布朗：草莓雲系列飲品「買一送一」
茶與布朗即日起至2月21日，購買草莓雲系列飲品，草莓雲法式可可、草莓雲日式抹茶，可享同品項「買一送一」優惠。

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