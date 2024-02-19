今飆30度高溫！迷客夏、萬波、星巴克「買一送一」　7大手搖優惠

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春花璀璨、桃花朵朵開，星巴克2月19日推出指定品項好友分享日，11:00-20:00至全台星巴克門市，購買兩杯特大杯/冰熱/口味皆一致的指定品項飲料，其中一杯由星巴克招待。
指定品項好友分享活動品項為：特選馥郁那堤、焦糖瑪奇朵、摩卡可可碎片星冰樂、雙果果汁星冰樂、冷萃咖啡、香檸蜜柚冷萃咖啡、玫瑰蜜香茶那堤、冰搖檸檬果茶、冰搖檸檬紅茶、西印度櫻桃紅茶、栗子風味那堤、椰奶那堤共12款。提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
而星巴克APP行動預點也有專屬「買一送一」優惠，即日起至2月27日，星禮程會員使用行動預點，結帳輸入活動代碼「賞櫻喝栗香」，購買兩杯大杯(含)以上冰熱/容量一致的栗子風味那堤，其中一杯由星巴克招待。提醒大家，每筆訂單限優惠一組；活動期間不限購買次數。
相當於星巴克今天就有13款飲料「買一送一」，還喝得到2款大家最愛的星冰樂，分別是摩卡可可碎片星冰樂、雙果果汁星冰樂口味，開喝超划算優惠，實在好幸福。
📌迷客夏：Uber Eats限定「買一送一」
迷客夏於外送平台Uber Eats推出限定「買一送一」優惠，包括大正紅茶拿鐵、琥珀高峰烏龍等指定飲品，可享「買一送一」獨家優惠。提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。
📌珍煮丹：黑糖草莓鮮奶「買一送一」
珍煮丹推出期間限定飲品「黑糖草莓鮮奶」，即日起至2月27日，於Uber Eats點購「黑糖草莓鮮奶」可享「買一送一」優惠。單筆最多買五送五。提醒大家，活動僅限該外送平台；此活動不含漢神巨蛋店。
📌萬波島嶼紅茶：Uber Eats限定「買一送一」
天氣這麼熱，開喝萬波島嶼紅茶清爽手搖飲料了，外送平台Uber Eats上有限定「買一送一」優惠，提供冬瓜檸檬、島嶼檸檬茶王等限定手搖飲料「買一送一」，消暑喝起來。提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。
📌COMEBUY：Uber Eats限定「買一送一」
COMEBUY超大方，在外送平台Uber Eats上祭出多款手搖飲料「買一送一」優惠，包括玉荷冰綠、仙草凍奶茶、粉條奶茶都有「買一送一」好康，咀嚼控們可划算開喝，先萬別錯過。提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。
📌抿茶：Uber Eats限定「買一送一」
外送平台Uber Eats上可享抿茶「買一送一」優惠，包括L杏運四季、百香果命定紅等指定飲品，買得到「買一送一」獨家優惠。提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。
📌茶與布朗：草莓雲系列飲品「買一送一」
茶與布朗即日起至2月21日，購買草莓雲系列飲品，草莓雲法式可可、草莓雲日式抹茶，可享同品項「買一送一」優惠。