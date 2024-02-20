Joeman砸1500萬東京爽買新房！專家曬數據 揪2大缺失「買錯了」
百萬YouTuber Joeman（翁雋明）日前公開在日本東京買的全新3層樓透天新房，走路10分鐘就到東京地標「晴空塔」，重點是含22坪地坪與全新「一戶建」（獨立式洋房），房價只要日幣6500萬元，折合購入時匯率約新台幣1500萬元，讓他笑喊：「非常的爽！」但房產專家卻揭日本數據，直言Joeman買錯了。
記者徐銘穗/綜合報導
Joeman日本新家位在東京都墨田區押上，是2023年才蓋好並帶土地持份的全新3層樓透天厝，土地面積22坪、建物面積25坪，走路4分鐘就有地鐵，10分鐘就可以到晴空塔，他在影片中勸說：「買不起新北，來買東京。」
不過，馨傳不動產智庫執行長何世昌提醒，到日本買房除了要挑選區段條件外，也要知道強、弱勢產品。他指出，根據明治大學政治經濟系教授野澤千繪發表的文章指出，自2010年至2022年止，日本全國獨棟住宅（一戶建）房價平均漲幅僅約1.2倍，但集合式公寓同期漲幅卻高達1.8倍。
兩者房價漲幅差異在於，集合式住宅總價相對低，且修繕費由住戶集體分攤（修繕積立金）、負擔相對小，而透天總價、修繕成本都較高，所以市場需求與房價漲幅比較小。何世昌表示，到日本買房除了考量租金收益外，也要一併思考未來的增值空間與轉售利益，集合式住宅會是較佳的選擇。
此外，對於「日本人寧願租房不買房」一說，何世昌也日本總務省多年來發布的「住宅・土地統計調査」報告（每5年進行一次），表示實情與網路訛傳的說法實在差太多。
何世昌指出，從1973年開始調查以來至今，日本「住宅自有率」最低值為59.2％、最高值為62.4％，高低值變化不大，且大多數維持在60％～62％之間，代表日本各世代該買房的就買房、不想買房的就不想買，買房與不買房的比例和民族性一樣穩定。
※【NOWnews 今日新聞
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