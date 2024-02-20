基隆NET商場爭議｜律師揭產權癥結　「國有地蓋房不會變國家的」

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東岸廣場2~4樓產權是誰的？
瑩真律師在YouTue上分析基隆NET商場爭議，指出NET當初蓋2~4樓時只跟二房東大日簽約，與基隆市府間沒有契約規範，而陷入現在兩邊各說各話的窘境。
基隆市府主張，2015年跟大日公司簽東岸立體停車場的OT合約，後續又因興建2~4樓變「ROT案」，認為依照《促參法》第8條第1項第4款規定，「民間機構投資增建、改建及修建政府現有建設並為營運；營運期間屆滿後，營運權歸還政府」。但NET委任律師則質疑「OT沒有突然轉ROT案的道理」。
瑩真律師指出，依《民法》相關規定，自己出租起造的建築物，達到足以遮風避雨，可以有經濟上使用目的的時候，這個建照建物的人就可以原始取得所有權，不用已登記為要件，也不是以建物蓋在誰的土地上為依規。她舉例說，「不會因為建物蓋在國有土地上，建物就變國家的」。
基隆市政府有權率警察強行點交嗎？
至於基隆市府強行接管2~4樓的行為，瑩真律師說，就算房客白住不繳房租，房東也不能任意侵害房客居住權跟房客的行動自由，房東必須先向法院提出遷讓房屋的訴訟，打贏了房東才可以進行強制執行，再把房客的東西遷出，而且強制執行還是一樣要由法院來進行的程序，房東不能自己處理，「就算這房東是國家或政府也一樣」。
瑩真律師直言，她認為基隆市府被監察院彈劾或糾舉機率很大，至於基市府為何甘願冒這麼大的風險，為特定集團掃除營運障礙就不得而知，嘆說：「這輩子第一次看到，連以前還在戒嚴的時候，好像也沒看過這樣的事情。」
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