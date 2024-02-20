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基隆NET商場爭議｜律師揭產權癥結　「國有地蓋房不會變國家的」

▲基隆市府和NET對地上物產權歸屬認知有歧見，NET已訴諸法律行動，尚待法院裁決。（圖／翻攝Google Map@潘志強）
▲基隆市府和NET對地上物產權歸屬認知有歧見，NET已訴諸法律行動，尚待法院裁決。（圖／翻攝Google Map@潘志強）

記者徐銘穗/綜合報導

基隆東岸廣場（E SQUARE）商場爭議延燒，擁有土地的基隆市府與花3字元蓋2~4樓的NET（主富服裝公司），都主張擁有商場建物產權。YouTube頻道擁有近40萬訂閱的瑩真律師解析產權癥結點，強調就算房子蓋在國有地上，房子也不會變國家的，轟基隆市府日前率大批警察強行接管是威權政府再現，直言：「這輩子第一次看到，戒嚴時期也沒這樣。」

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近期吵翻天的東岸廣場（NET商場）位在基隆仁愛區仁二路與愛三路口，現為地下4樓、地上4樓的建築，有美食餐廳、百貨，4樓是基隆首創的空中跑道。附近則有海洋廣場、國際百貨、李鵠餅店等，是基隆進出台北的必經之地。

▲東岸廣場在作為公共停車場時期的舊貌。（圖／翻攝維基百科@Borbomeyla）
▲東岸廣場在作為公共停車場時期的舊貌。（圖／翻攝維基百科@Borbomeyla）
東岸廣場2~4樓產權是誰的？

瑩真律師在YouTue上分析基隆NET商場爭議，指出NET當初蓋2~4樓時只跟二房東大日簽約，與基隆市府間沒有契約規範，而陷入現在兩邊各說各話的窘境。

基隆市府主張，2015年跟大日公司簽東岸立體停車場的OT合約，後續又因興建2~4樓變「ROT案」，認為依照《促參法》第8條第1項第4款規定，「民間機構投資增建、改建及修建政府現有建設並為營運；營運期間屆滿後，營運權歸還政府」。但NET委任律師則質疑「OT沒有突然轉ROT案的道理」。

瑩真律師指出，依《民法》相關規定，自己出租起造的建築物，達到足以遮風避雨，可以有經濟上使用目的的時候，這個建照建物的人就可以原始取得所有權，不用已登記為要件，也不是以建物蓋在誰的土地上為依規。她舉例說，「不會因為建物蓋在國有土地上，建物就變國家的」。

▲瑩真律師批，基隆東岸廣場產權爭議未解情況下，基隆市府強行破壞門鎖闖入點交，猶如威權政府再現。（圖／截自瑩真律師YouTube頻道）
▲瑩真律師批，基隆東岸廣場產權爭議未解情況下，基隆市府強行破壞門鎖闖入點交，猶如威權政府再現。（圖／截自瑩真律師YouTube頻道）
基隆市政府有權率警察強行點交嗎？

至於基隆市府強行接管2~4樓的行為，瑩真律師說，就算房客白住不繳房租，房東也不能任意侵害房客居住權跟房客的行動自由，房東必須先向法院提出遷讓房屋的訴訟，打贏了房東才可以進行強制執行，再把房客的東西遷出，而且強制執行還是一樣要由法院來進行的程序，房東不能自己處理，「就算這房東是國家或政府也一樣」。

瑩真律師直言，她認為基隆市府被監察院彈劾或糾舉機率很大，至於基市府為何甘願冒這麼大的風險，為特定集團掃除營運障礙就不得而知，嘆說：「這輩子第一次看到，連以前還在戒嚴的時候，好像也沒看過這樣的事情。」

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▲NET 2月17日再登報，要求基隆市長謝國樑為2月1日凌晨的「強盜行為」道歉。（圖／翻攝林智群律師臉書）
▲NET 2月17日再登報，要求基隆市長謝國樑為2月1日凌晨的「強盜行為」道歉。（圖／翻攝林智群律師臉書）

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