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秋田直飛夯！台灣客「搬20公斤日本米」　燦星x虎航包機續飛2025

▲日本二三線城市深度旅遊夯，燦星旅遊攜手台灣虎航包機「直飛秋田」銷售一空，有台灣旅客「搬20公斤秋田米回台灣」，燦星宣布將續飛到2025年。（圖／記者蕭涵云攝）
▲日本二三線城市深度旅遊夯，燦星旅遊攜手台灣虎航包機「直飛秋田」銷售一空，有台灣旅客「搬20公斤秋田米回台灣」，燦星宣布將續飛到2025年。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

台灣民眾熱愛日本，連二三線城市的深度旅遊也反應熱烈，去年燦星旅遊攜手台灣虎航，開航獨家包機「直飛秋田」以來，連續三個月都銷售一空，還有台灣旅客「一次搬了20公斤秋田米回台灣」。業者透露「目前3月份及4月初春季賞櫻團，都已賣出超過8成、剩下零星座位」。官方並透露已續簽合作備忘錄，讓台灣旅客可以持續便利遊東北到2025年。

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燦星旅遊去年12月攜手台灣虎航新開「桃園－秋田」直飛首航，只要飛3小時就能日本東北地區秋田縣，光是首發團載客率就全滿100%。今（20）日「2024秋田縣美食觀光講座」現場，燦星旅遊透露，直飛秋田旅行團在12月、1月、2月都銷售一空，載客率達99％以上。

▲微笑鐵路秋田內陸線，有「最美鐵道」之稱。（圖／記者蕭涵云攝）
▲微笑鐵路秋田內陸線，有「最美鐵道」之稱。（圖／記者蕭涵云攝）
業者分享，台灣旅客對於秋田美食米棒，遊歷當地文化生剝鬼、放鬆泡溫泉都很喜歡，尤其不同於一般人印象的「稻庭烏龍麵」，品嚐沒吃過的口感，可以吃冷麵、也能煮進熱湯，相當受到歡迎；燦星旅遊副總經理羅俊英更透露，有一家四口客人「一次搬了20公斤秋田米回台灣」，足見在地美食受青睞的程度。

▲秋田知名「稻庭烏龍麵」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲秋田知名「稻庭烏龍麵」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲秋田名產「米棒」能醬烤、也能煮湯。（圖／記者蕭涵云攝）
▲秋田名產「米棒」能醬烤、也能煮湯。（圖／記者蕭涵云攝）
羅俊英更表示，今年3月秋田團也已銷售達8成，接下來的4月初春季賞櫻團，也只剩零星座位。業者分析秋田旅客年齡層，去年冬天因為有滑雪行程，除了青壯年40～60歲旅客，也有不少年輕人；進入春季賞櫻季節後，旅客年齡層也會更廣。

燦星旅遊相準東北秋田深度旅遊發展潛力，不只能玩雪，還適合賞楓、看花等商機，透露已續簽合作備忘錄，從2024年3月至2025年3月，維持週四與週日出發、每週兩班共105班次，讓台灣旅客可以持續便利旅遊日本東北到明年。

▲超萌的秋田犬很受台灣旅客歡迎，在森吉山阿仁滑雪場就能跟牠打招呼。（圖／記者蕭涵云攝）
▲超萌的秋田犬很受台灣旅客歡迎，在森吉山阿仁滑雪場就能跟牠打招呼。（圖／記者蕭涵云攝）
秋田縣湯澤市更為了「台北燈節」，把每年夏季祭典夢幻的「七夕繪燈籠」搬來台灣，直到3月3日都能在秋田縣攤位欣賞到秋田美人或浮世繪裝飾的燈籠畫。

▲從秋田縣湯澤市運來的「七夕繪燈籠」，於「台北燈節」展出至3月3日。（圖／日盟國際提供）
▲從秋田縣湯澤市運來的「七夕繪燈籠」，於「台北燈節」展出至3月3日。（圖／日盟國際提供）
▲燦星旅遊產品部日本線經理何冠毅分享開運金活動。（圖／記者蕭涵云攝）
▲燦星旅遊產品部日本線經理何冠毅分享開運金活動。（圖／記者蕭涵云攝）
燦星旅遊即日起還推出日本東北秋田旅行團，每人22900元起還加送開運金優惠活動，單筆報名人數達2位以上，可領取「2000元開運金」；4位以上可領取「6000元開運金」；6位以上則最高可領取「12000元開運金」，都能於當團抵扣團費。

▲燦星旅遊總經理殳蓁蓁（圖左三）、台灣虎航董事長陳漢銘（圖左四），親自隨團首航直飛秋田。（圖／記者蕭涵云攝）
▲燦星旅遊總經理殳蓁蓁（圖左三）、台灣虎航董事長陳漢銘（圖左四）、燦星旅遊副總經理羅俊英（圖右一）、資深領隊黃玉雲（圖左一），親自隨團首航直飛秋田。（圖／記者蕭涵云攝）
現場資深領隊黃玉雲推薦造訪由利高原鐵道、銀山溫泉、山形山寺、松島遊船和燒肉吃到飽與泡湯的4天行程，直呼「簡直玩遍東北」；而燦星副總經理羅俊英則推薦角館著名的「枝垂櫻」，能看見少數像楊柳般垂墜的櫻花，「是非看不可的賞櫻體驗」。

▲可樂旅遊也推出日本關西賞櫻團。（圖／可樂旅遊提供）
▲可樂旅遊也推出日本關西賞櫻團。（圖／可樂旅遊提供）
另外，可樂旅遊也聚焦農曆春節後的首個連假旅行計劃，主打春暖花開「4/4～4/7兒童清明四連休」時機，祭出東北亞賞櫻5日遊最低21800元起、國內2日輕旅行7888元起優惠專案；除了推薦日本關西一次走訪京都、大阪、神戶的古都櫻花饗宴；還可搭乘「指宿玉手箱列車」，南九州行程包括仙巖園賞櫻、遠眺櫻島及抹茶體驗。


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