秋田直飛夯！台灣客「搬20公斤日本米」　燦星x虎航包機續飛2025

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業者分享，台灣旅客對於秋田美食米棒，遊歷當地文化生剝鬼、放鬆泡溫泉都很喜歡，尤其不同於一般人印象的「稻庭烏龍麵」，品嚐沒吃過的口感，可以吃冷麵、也能煮進熱湯，相當受到歡迎；燦星旅遊副總經理羅俊英更透露，有一家四口客人「一次搬了20公斤秋田米回台灣」，足見在地美食受青睞的程度。
羅俊英更表示，今年3月秋田團也已銷售達8成，接下來的4月初春季賞櫻團，也只剩零星座位。業者分析秋田旅客年齡層，去年冬天因為有滑雪行程，除了青壯年40～60歲旅客，也有不少年輕人；進入春季賞櫻季節後，旅客年齡層也會更廣。
燦星旅遊相準東北秋田深度旅遊發展潛力，不只能玩雪，還適合賞楓、看花等商機，透露已續簽合作備忘錄，從2024年3月至2025年3月，維持週四與週日出發、每週兩班共105班次，讓台灣旅客可以持續便利旅遊日本東北到明年。
秋田縣湯澤市更為了「台北燈節」，把每年夏季祭典夢幻的「七夕繪燈籠」搬來台灣，直到3月3日都能在秋田縣攤位欣賞到秋田美人或浮世繪裝飾的燈籠畫。
燦星旅遊即日起還推出日本東北秋田旅行團，每人22900元起還加送開運金優惠活動，單筆報名人數達2位以上，可領取「2000元開運金」；4位以上可領取「6000元開運金」；6位以上則最高可領取「12000元開運金」，都能於當團抵扣團費。
現場資深領隊黃玉雲推薦造訪由利高原鐵道、銀山溫泉、山形山寺、松島遊船和燒肉吃到飽與泡湯的4天行程，直呼「簡直玩遍東北」；而燦星副總經理羅俊英則推薦角館著名的「枝垂櫻」，能看見少數像楊柳般垂墜的櫻花，「是非看不可的賞櫻體驗」。
另外，可樂旅遊也聚焦農曆春節後的首個連假旅行計劃，主打春暖花開「4/4～4/7兒童清明四連休」時機，祭出東北亞賞櫻5日遊最低21800元起、國內2日輕旅行7888元起優惠專案；除了推薦日本關西一次走訪京都、大阪、神戶的古都櫻花饗宴；還可搭乘「指宿玉手箱列車」，南九州行程包括仙巖園賞櫻、遠眺櫻島及抹茶體驗。