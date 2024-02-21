CoCo燕麥鮮奶茶「第二杯半價」！星巴克及3家手搖飲「買一送一」

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CoCo都可週三好友日，今天2月21日一日限定，推出咀嚼控最愛的燕麥奶茶(大)「第二杯半價」！高纖燕麥加入香純鮮奶茶中，越嚼越香的Q彈口感實在停不下來，好喝無負擔。
提醒大家，活動飲品的甜度、冰塊固定比例不可調整；記得要先領券，於購物車中才能使用；限使用CoCo都可訂線上點單，優惠不併用；限2月21日使用；每人可獲得2張，限第2、4杯可享折扣；商品數量有限，售完為止；本活動商場門市/部分門市除外。
📌星巴克：栗子風味那堤「買一送一」
即日起至2月27日，使用星巴克APP行動預點，開喝專屬栗子風味那堤「買一送一」優惠，星禮程會員使用行動預點，結帳輸入活動代碼「賞櫻喝栗香」，購買兩杯大杯(含)以上冰熱/容量一致的栗子風味那堤，其中一杯由星巴克招待。提醒大家，每筆訂單限優惠一組；活動期間不限購買次數。
📌康青龍：「買一送一」歡慶元宵
康青龍「芋圓茉莉鮮奶綠」，有著大甲芋圓與沙鹿地瓜圓打造的招牌雙色小芋圓，搭配清香好喝的茉莉鮮奶綠，咬得到微甜QQ的口感。即日起至2月25日，歡慶元宵祭出芋圓茉莉鮮奶綠(L)「買一送一」優惠，加入康青龍官方LINE會員，在圖文選單「點我領券」後，在龍來訂線上點餐平台就能開喝划算優惠。
📌珍煮丹：黑糖草莓鮮奶「買一送一」
珍煮丹推出期間限定飲品「黑糖草莓鮮奶」，即日起至2月27日，於Uber Eats點購「黑糖草莓鮮奶」可享「買一送一」優惠。單筆最多買五送五。提醒大家，活動僅限該外送平台；此活動不含漢神巨蛋店。
📌茶與布朗：草莓雲系列飲品「買一送一」
茶與布朗即日起至2月21日，購買草莓雲系列飲品，草莓雲法式可可、草莓雲日式抹茶，可享同品項「買一送一」優惠。