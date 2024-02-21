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10元蛋捲冰淇淋回來了！麥當勞隱藏優惠曝　比龍年開春優惠券便宜

▲麥當勞「10元蛋捲冰淇淋」回來了！麥當勞APP本週隱藏優惠，單點就能直接吃特價10元蛋捲冰淇淋、或買金黃地瓜條也能「免費送蛋捲冰淇淋」，比龍年開春優惠券便宜。（圖／記者蕭涵云攝）
▲麥當勞「10元蛋捲冰淇淋」回來了！麥當勞APP本週隱藏優惠，單點就能直接吃特價10元蛋捲冰淇淋、或買金黃地瓜條也能「免費送蛋捲冰淇淋」，比龍年開春優惠券便宜。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

大家一定都還記得，曾經麥當勞的蛋捲冰淇淋只要10塊錢銅板價；如今物價飆升，早已飛漲成小支蛋捲冰淇淋要價18元。不過愛吃冰的民眾有福了，《NOWnews今日新聞》幫大家挖出麥當勞隱藏優惠，「10元蛋捲冰淇淋」回來了！而且不用先消費，單點就能直接吃特價10元蛋捲冰淇淋；或買金黃地瓜條也能「免費送蛋捲冰淇淋」，簡直幫大家配好老饕吃法，拿熱熱地瓜條沾著涼爽冰淇淋，划算又好吃，比龍年開春優惠券便宜。

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麥當勞才剛推出「2024龍年開春優惠券」，爽吃8款「買一送一」，6塊麥克雞塊、大薯、OREO冰炫風、金黃地瓜條都「加1元多一件」，還回歸超爽大餐四件組101元起、雙人早餐159元起超值優惠，連續吃41天、最高現省2587元。

▲麥當勞APP本週隱藏優惠，蛋捲冰淇淋划算開吃。（圖／翻攝自麥當勞APP）
▲麥當勞APP本週隱藏優惠，蛋捲冰淇淋划算開吃。（圖／翻攝自麥當勞APP）
沒想到又有隱藏優惠被挖出，麥當勞APP本週默默釋出「10元蛋捲冰淇淋」，重點還不用先消費、也不是加價購活動，只要註冊過APP會員，即日起至2月25日，就能在自助點餐機或櫃檯，單點直接吃「特價10元蛋捲冰淇淋」。提醒大家，不適用得來速喔。

▲麥當勞最新「2024龍年開春優惠券」開吃。（圖／台灣麥當勞提供）
▲麥當勞最新「2024龍年開春優惠券」開吃。（圖／台灣麥當勞提供）
麥當勞APP還幫大家配好老饕吃法，即日起至2月25日，還能享受單點金黃地瓜條「免費送蛋捲冰淇淋」優惠，拿熱熱地瓜條沾著涼爽冰淇淋，根本就是內行隱藏吃法，麥當勞很懂！

▲肯德基隱藏優惠代碼「13654」被挖出！399元爽吃「20上校雞塊＋12原味蛋撻」大套餐。（圖／翻攝自肯德基官網）
▲肯德基隱藏優惠代碼「13654」被挖出！399元爽吃「20上校雞塊＋12原味蛋撻」大套餐。（圖／翻攝自肯德基官網）
另外，速食控還可關注肯德基隱藏優惠，即日起至4月30日，使用優惠代碼「13654」，開吃上校雞塊分享盒＋2盒原味蛋撻禮盒＋指定飲品2選1只要399元（原價750元），相當於爽吃「20上校雞塊＋12原味蛋撻」再配上2碗玉米濃湯或2杯奶茶，也比開工「買一送一」大補帖優惠還便宜。

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