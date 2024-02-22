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賈玲成功減重50公斤！公開「日常便當菜色」　靠3習慣維持體態

▲賈玲成功減下50公斤，近日她在節目上公開日常便當菜色，透露養成3習慣，才能維持體態。（圖／電影熱辣滾燙微博）
▲賈玲成功減下50公斤，近日她在節目上公開日常便當菜色，透露養成3習慣，才能維持體態。（圖／電影熱辣滾燙微博）

記者薛羽彤／綜合報導

41歲大陸女星賈玲為了自導自演的電影《熱辣滾燙》拳擊手一角，一年內狂瘦50公斤，勵志又健康的展現，掀起一波話題。日前她公開自己14日減肥菜單，吸引眾人關注，近日她又在節目上曬出，瘦下來後的日常飲食，依舊遵循著「少油、少鹽，168斷食法」

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▲賈玲對於自己的每日油鹽的控制量，有一定標準。（圖／微博）
▲賈玲對於自己每日油鹽的控制量，有一定標準。（圖／魯豫有約微博）
賈玲近日上節目《魯豫有約》，秀出廚師表弟替她準備的餐盒，裡面有糙米飯、白菜、紫高麗菜、雞胸肉、甜椒，她透露目前的飲食習慣仍維持少油、少鹽，標準為20克油、5克鹽，而且要細嚼慢嚥，並且遵守168斷食法原則，盡量在8小時內完成一天的飲食，其餘16小時除了喝水之外不進食，讓身體去燃燒脂肪。

▲賈玲公開減重後的日常飲食菜單。（圖／微博）
▲賈玲公開減重後的日常飲食菜單。（圖／魯豫有約微博）
賈玲也透露自己減肥的心路歷程，每天都會有減肥日記，一開始掛念著四川火鍋、涮羊肉等高熱量美食，慢慢地變成「想吃一口牛排」，最後願望口味越來越健康變成「鮭魚感覺不錯」。賈玲也談到之前習慣用吃飯、喝酒來發洩壓力，現在改變方式，像是以茶代酒、沒事多走動不要坐著，此外，她也養成早睡早起的好習慣，持續維持健康體態。

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