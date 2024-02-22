IKEA絕版品出清！TOP 5激省清單曝　百項商品限時5折起：最低19元

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TOP 1 TUFJORD雙人軟墊式床框
深藍配色搭配金屬床腳，為整體空間增添高級質感，可調式床側板能輕鬆隨著不同厚度的床墊做調整，和柔軟的弧形床頭板一起打造最舒適的睡眠環境，床下空間可以用來收納，百搭耐用又舒適。
TOP 2 BEKANT左側轉角電動升降桌
L型設計為辦公桌製造更多空間，其桌面高低可以自由調整，無論坐著或是站著，都能讓你更舒適地工作。
TOP 3 GALANT滑門收納櫃（原價$18,900，特價$14,900，現省$4,000）
寬敞的抽屜搭配可調式的層板，能依需求彈性調整，附密碼鎖能更安全的保存個人文件，側邊附帶掛勾可以順手放置每日穿戴的帽子、包包，讓所有收納問題一櫃搞定。
TOP 4 BEKANT層架組（原價$11,900，特價$8,300，現省$3,600）
附可調式層板，可依需求調整儲物空間；開放式的儲物層架，讓東西一目了然方便拿取。高顏值外觀設計能搭配各種居家風格或當作隔屏，櫃體本身可吸附磁鐵變成記事板，一物多用CP值超高。
TOP 5 GODMORGON雙門鏡櫃（原價$11,990，特價$8,490，現省$3,500）
在鏡面後增加牆上收納的櫃體空間，讓瓶瓶罐罐都能輕鬆收納，給你一個整齊的衛浴空間！表面的無框設計讓鏡面可以最大化，大鏡面也讓浴室空間感有翻倍放大的效果。
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