陳珮甄再婚仍失敗！兩人為第二春拚搏　作家H才說：婚姻不是兒戲

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作家H曾經公開坦承自己過去情史豐富，約20年前有過一段2年短命婚姻，前妻在大學認識，「會離婚都是我的錯，不夠成熟，沒控制好憂鬱症狀」，後來他和一位圈外人交往，兩人一起創立銀飾品牌，不過8年後分手，Ｈ在認識陳珮甄前還是有談戀愛，直到去年8月被拍到和珮甄十指交扣約會，小倆口才認愛，透露彼此是工作上認識，交往大約6、7個月。
珮甄和H個性大不同 吵架次數數不清
陳珮甄9年前、34歲嫁進迪化街名門，最後以離婚收場，淨身出戶，遇上作家H才覓得第二春，然而，兩人個性迥異，她隨興、做事少根筋，也是亞斯伯格症患者，節奏快，他則心思細膩，情緒極度敏感，小倆口從認識到離婚發生齟齬的次數多到數不清，光是要不要公開戀情就吵架，生活上雞毛蒜皮的小事也吵，但最後都各退一步為對方再做努力。
「婚姻不是兒戲」 1個月後自打臉說詞
作家H去年12月19日向陳珮甄求婚成功，不到1個月兩人就因為出國問題鬧翻，一度要取消婚約、結束感情，之後H向外界道歉，透露確實跟珮甄吵架，但沒有要分開，「婚姻不是兒戲，我們的故事展開正要開始，雖然會經歷很多挫折與艱辛，但我希望每個吃瓜群眾們都可以等著看，看我們如何逆轉人生」，孰料，最終還是無法順利磨合，終結36天未完成登記的短暫婚姻。
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