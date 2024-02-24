作家H閃電離婚！珮甄嘆被第N次封鎖、提分手「我真的好累好累」

陳珮甄再婚仍失敗！兩人為第二春拚搏　作家H才說：婚姻不是兒戲

▲陳珮甄（左）再婚仍以失敗收場，作家H才說過「婚姻不是兒戲」。（圖／翻攝自Selena陳珮甄臉書）
▲陳珮甄（左）再婚仍以失敗收場，作家H才說過「婚姻不是兒戲」。（圖／翻攝自Selena陳珮甄臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

兩性作家H（陳鴻儀）和KOL陳珮甄（Selena）1月20日辦完婚禮，H今（24）日凌晨突然在粉專宣布結束不到2個月尚未登記的婚姻，珮甄接著透露自己被提分手20幾次，已經無法承受前夫的情緒問題。回顧珮甄和H 8個月的相處過程爭執不斷，雙方都有為愛情付出和犧牲，H還曾經向看好戲的酸民說：「婚姻不是兒戲，看我們如何逆轉人生。」

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Ｈ自爆情史豐富　有過2年短命婚姻

作家H曾經公開坦承自己過去情史豐富，約20年前有過一段2年短命婚姻，前妻在大學認識，「會離婚都是我的錯，不夠成熟，沒控制好憂鬱症狀」，後來他和一位圈外人交往，兩人一起創立銀飾品牌，不過8年後分手，Ｈ在認識陳珮甄前還是有談戀愛，直到去年8月被拍到和珮甄十指交扣約會，小倆口才認愛，透露彼此是工作上認識，交往大約6、7個月。

▲H曾經在節目上談第一任妻子。（圖／翻攝自新聞挖挖挖YouTube）
▲H曾經在節目上談第一任妻子。（圖／翻攝自新聞挖挖挖YouTube）
珮甄和H個性大不同　吵架次數數不清

陳珮甄9年前、34歲嫁進迪化街名門，最後以離婚收場，淨身出戶，遇上作家H才覓得第二春，然而，兩人個性迥異，她隨興、做事少根筋，也是亞斯伯格症患者，節奏快，他則心思細膩，情緒極度敏感，小倆口從認識到離婚發生齟齬的次數多到數不清，光是要不要公開戀情就吵架，生活上雞毛蒜皮的小事也吵，但最後都各退一步為對方再做努力。

▲珮甄（左）和H個性天差地遠。（圖／翻攝自Selena陳珮甄臉書）
▲珮甄（左）和H個性天差地遠。（圖／翻攝自Selena陳珮甄臉書）
「婚姻不是兒戲」　1個月後自打臉說詞

作家H去年12月19日向陳珮甄求婚成功，不到1個月兩人就因為出國問題鬧翻，一度要取消婚約、結束感情，之後H向外界道歉，透露確實跟珮甄吵架，但沒有要分開，「婚姻不是兒戲，我們的故事展開正要開始，雖然會經歷很多挫折與艱辛，但我希望每個吃瓜群眾們都可以等著看，看我們如何逆轉人生」，孰料，最終還是無法順利磨合，終結36天未完成登記的短暫婚姻。

▲H（左）和珮甄都為愛情努力過。（圖／翻攝自Selena陳珮甄臉書）
▲H（左）和珮甄都為愛情努力過。（圖／翻攝自Selena陳珮甄臉書）
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