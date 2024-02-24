吃4顆得快走1小時！湯圓熱量大公開　最胖口味不是花生醬

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營養師朱姵穎表示，透過門診細聊發現，吳奶奶的孫子們愛吃甜食，這段期間因臨近元宵節，吳奶奶都會煮紅豆湯、含餡湯圓，給孫子們下午吃點心，這幾天一時沒忍住，自己多喝了一些，這次就是因為突然攝取過多食物，引起高血糖。
朱姵穎分享，節慶意義而言，冬至吃湯圓有添歲之義，新年嘗元宵也象徵花好月圓、幸福團圓，因意喻良好，且元宵湯圓可甜可鹹，符合大多數人的喜愛，因此有些人也會將此當作主食；然而元宵與湯圓都是糯米粉裹內餡，吃多了不僅容易造成腸胃過大的負擔，例如脹氣、胃痛，糖尿病者食用過多的湯圓，也可能因為糯米外皮及甜內餡，使血糖飆升。
「湯圓熱量也不低！」朱姵穎進一步提醒，若一位50公斤的民眾食用四顆芝麻湯圓的熱量，估計也需要進行快走(6.0公里/小時)1小時又8分鐘的活動才能消耗掉熱量，若是騎腳踏車(8公里/小時)則需1小時又33分鐘才能消耗掉。
朱姵穎也提供市售湯圓比較表，並指出元宵、湯圓皆屬於全榖雜糧類，攝取4顆甜湯圓或5顆鹹湯圓的熱量相當於一碗飯，因此一般民眾吃湯圓也要留意熱量攝取，若當餐有吃湯圓，可將湯圓代替為主食，避免額外攝取其他碳水化合物食品，就能減少澱粉、熱量攝取過多。
朱姵穎建議，煮鹹湯圓時可增加蔬菜攝取，例如茼蒿、香菇、小白菜等，並以洋蔥、昆布等蔬菜湯底取代大骨或油蔥酥爆香的高湯底，可以減少油份與熱量攝取，飯後也可站起來輕鬆走走，幫助消化，輕鬆避開高熱量。
朱姵穎表示，胃腸消化功能不佳者，則應細嚼慢嚥並淺嚐即止，避免因食用過多的糯米與甜食，導致腸胃不易消化，產生胃痛、胃脹、胃食道逆流等狀況。三高患者要經常控制均衡飲食，尤其是糖尿病者，若長期的高血糖可能會導致腎病變，因此建議糖尿病者選擇無餡湯圓，搭配代糖或是無糖紅茶、玫瑰茶或豆漿，或是搭配枸杞、桂圓或薑汁攝取，用來代替傳統甜湯。若仍想吃一般湯圓，淺嚐一顆即止。
若為高血壓、腎臟病及高尿酸者，朱姵穎說，應避免食用高鈉與高鉀的鹹湯圓湯底，含磷量高的甜湯圓內餡如芝麻，花生等，也盡量避免；可選擇無餡湯圓、避免喝湯，或是可搭配白木耳、蒟蒻，以增加飽足感及減少熱量攝取，讓美食不至於造成身體負擔。
朱姵穎推薦可自行製作低磷低鉀的水晶湯圓，主材料可挑選以低氮澱粉為主的樹薯粉、西谷米粉，內餡可選擇搭配紫心地瓜、黃心地瓜、紅心地瓜等，並選擇無糖沾粉，糖尿病、洗腎病人都可以吃，但也都要避免食用過量。且家中若有長輩、小孩或吞嚥困難者，家裡煮湯圓可善用蓮藕粉﹑地瓜粉將湯汁芶芡，並且在食用湯圓前，先將湯圓剪成小小塊，能方便吞嚥、降低嗆、噎到的風險。
朱姵穎強調，購買散裝湯圓與元宵，應留意販售環境與工作人員手部與服儀的整潔，並避免購買已呈現退冰解凍，或是顏色過於鮮豔、有不良氣味，或是因久放而乾燥龜裂的湯圓，購買冷藏、冷凍包裝產品時，需查看營養標示、有效日期及適當的儲存溫度，冷藏櫃應小於或等於7℃，冷凍櫃應小於或等於-18℃，購買在效期內且保存完整的食物才能食的安心。