初經越來越早到！用AI對抗性早熟　影像傳APP「1秒正確判讀骨齡」

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喻永生表示，在治療性早熟之前的診斷依據，及治療中的效果評估、治療後的預後追蹤，都需要借助骨齡判讀，但以往沒有AI骨齡判讀軟體輔助，可能囿於醫師經驗及某些限制，導致骨齡判讀有不小的誤差。
針對骨齡判讀的難度，喻永生說明，正確骨齡判讀需要長年累積經驗，且判讀需要時間，且常偏於主觀判斷，所以不同醫師的判讀常會有高達1年以上的差距，這可能造成許多性早熟個案未能得到及時治療，進而影響成長，甚至導致醫病糾紛。
喻永生指出，美國史丹佛大學2021年以北美放射科學會比賽最強軟體，經6家醫學中心測試，發現可將誤差縮至0.45年，而振興醫院應用院內研究經費，經過2位判讀骨齡逾30年的醫師，與2位電腦工程師合作開發出一套輔助醫師判讀骨齡的AI軟體，誤差僅0.46年， 非常接近史丹佛大學2021年的0.45年誤差成果，且與資深內分泌醫師判斷骨齡結果，高達99.5%吻合。
喻永生表示，此軟體已於2023年獲得專利，使用時不必進入醫院的影像處理系統，沒有資安顧慮，且除性別之外，不需要病人其他個資，不會侵犯個人隱私，只要將影像上傳APP，1秒鐘即判讀完成，希望有興趣的業者可一起合作，以造福更多臨床需要判讀骨齡的醫師，及潛在性早熟需治療的孩子。