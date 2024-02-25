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初經越來越早到！用AI對抗性早熟　影像傳APP「1秒正確判讀骨齡」

▲兒童因性早熟就醫人數上升4至6倍，醫療團隊判讀骨齡是一大關鍵，現在透過AI人工智慧軟體輔助，1秒就可正確判讀骨齡。（示意圖／ShutterStock）
▲兒童因性早熟就醫人數上升4至6倍，醫療團隊判讀骨齡是一大關鍵，現在透過AI人工智慧軟體輔助，1秒就可正確判讀骨齡。（示意圖／ShutterStock）

家庭消費中心／綜合報導

台灣生育率持續下降，性早熟趨勢卻持續成長。醫師表示，國內女性的性早熟發生率可達男性的14倍，且初經年齡在過去30年中，平均每10年會提前4個月，若要改善此趨勢，及時由醫療團隊判讀骨齡是一大關鍵，而現在透過人工智慧軟體輔助，1秒即可正確判讀骨齡，有助孩子更快接受治療。

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根據健保統計資料，在2002~2007年與2008~2013年間，兒童因性早熟就醫人數上升4~6倍，女性發生率約為男性12~14倍，對此振興醫院兒童醫學部新生兒科主任喻永生也說，該院2021年發表的研究結果也有類似發現，目前女性初經平均年齡為11歲4個月，但過去30年來大約每10年會提前4個月。

▲有一位男網友外出幫媽媽、妹妹買衛生棉，卻遭遇路人嘲諷，而他的回擊內容曝光，更引發網友喝采。（示意圖／翻攝自 pixabay ）
▲目前女性初經平均年齡是11歲4個月，研究顯示大約每10年會提前4個月。（示意圖／取自pixabay ）
喻永生表示，在治療性早熟之前的診斷依據，及治療中的效果評估、治療後的預後追蹤，都需要借助骨齡判讀，但以往沒有AI骨齡判讀軟體輔助，可能囿於醫師經驗及某些限制，導致骨齡判讀有不小的誤差。

針對骨齡判讀的難度，喻永生說明，正確骨齡判讀需要長年累積經驗，且判讀需要時間，且常偏於主觀判斷，所以不同醫師的判讀常會有高達1年以上的差距，這可能造成許多性早熟個案未能得到及時治療，進而影響成長，甚至導致醫病糾紛。

▲透過手骨X光進行骨齡的判析。（圖／記者洪佳伶攝，2019.07.25）
▲透過手骨X光進行骨齡判析，不同醫師判讀常會有高達1年以上的差距。（圖／NOWnews資料照片）
喻永生指出，美國史丹佛大學2021年以北美放射科學會比賽最強軟體，經6家醫學中心測試，發現可將誤差縮至0.45年，而振興醫院應用院內研究經費，經過2位判讀骨齡逾30年的醫師，與2位電腦工程師合作開發出一套輔助醫師判讀骨齡的AI軟體，誤差僅0.46年， 非常接近史丹佛大學2021年的0.45年誤差成果，且與資深內分泌醫師判斷骨齡結果，高達99.5%吻合。

喻永生表示，此軟體已於2023年獲得專利，使用時不必進入醫院的影像處理系統，沒有資安顧慮，且除性別之外，不需要病人其他個資，不會侵犯個人隱私，只要將影像上傳APP，1秒鐘即判讀完成，希望有興趣的業者可一起合作，以造福更多臨床需要判讀骨齡的醫師，及潛在性早熟需治療的孩子。

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