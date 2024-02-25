不只辣味食品有蘇丹紅！「熱門調味粉」要小心　營養師教5招自保

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非法添加物「蘇丹紅」是人工合成的染料，不肖業者為了讓食物看起來更鮮艷好吃，便在食品中添加蘇丹紅，而有了令人食指大動的橘紅色。但經動物或細胞實驗，發現會致癌及突變，對健康有疑慮。
雖然目前並無明確證據指出，對人體產生致癌危險、也不具立即毒性效果，但營養師高敏敏提醒「食用過多蘇丹紅，恐有肝腎功能受損、皮膚過敏等問題」，建議民眾仍多加留意。
📌違法添加蘇丹紅！「蝦味先香辣口味、豬肉乾」中鏢
先是高雄市衛生局2月19日接獲雲林縣衛生局公文通知，濟生公司斗六廠出品辣椒粉檢出「蘇丹紅」，該批產品共計1737公斤，其中最大宗為914.4公斤流入新北市，另流入高雄市的8公斤則被裕榮食品用來製作「蝦味先香辣口味」，目前已緊急通知賣場下架產品。
接著台北市衛生局接獲台中市食品藥物安全處通知，台中市龍井區金安記食品廠豬肉乾使用辣椒粉（有效日期2026年10月12日），製成「香辣豬肉乾」（有效日期：2024/08/10～2025/02/06）及「香辣豬肉絲」（有效日期：2024/08/09～2025/02/05）兩項產品，確認檢出蘇丹色素3號20 ppb，與法規標準「不得檢出」規定不符，已立即下架。
📌全聯販售「菜䔕餅」也捲蘇丹紅風暴
後台北市衛生局再接獲苗栗縣衛生局通知該縣「鑫豪食品股份有限公司」使用的脫水辣椒粉，有混合新北保欣公司的紅辣椒粉（有效日期2026/10/12），製成「菜脯餅」（規格分別為30g、65g及110g/包）（有效日期：2024/08/02、08/15及08/23）及白胡椒棒（7g/個）（有效日期：2025/02/15及02/19）兩項產品，也確認檢出蘇丹色素3號20 ppb，與法規標準「不得檢出」規定不符，全聯福利中心已第一時間立即下架回收。
📌不只辣粉！「熱門調味料」都可能添加蘇丹紅
營養師高敏敏提醒，不只辣椒粉產品有可能非法添加「蘇丹紅」，包括鴨蛋黃、豆腐乳也都是可能添加蘇丹紅的食品。她更指出，國人喜愛食用的火鍋湯底、異國料理等餐點，也都有可能添加蘇丹紅，包括麻辣藥膳湯粉、新疆孜然粉、黃咖哩醬粉、紅燒牛肉湯粉等，建議民眾應多加留意、謹慎篩選吃下肚的食物。
📌營養師高敏敏教「5招自保」避免蘇丹紅
到底民眾選購市售產品前，該如何自保「避免蘇丹紅」？營養師高敏敏建議民眾購買、食用前必留意的5大提醒，她建議「選擇信譽良好商家」，挑選通過多項食品認證的優良誠信商家購買；記得購買任何食物前，首先必先仔細「檢查外觀」，留意色彩過於鮮豔、售價過於低廉的食物，都應避免購買；並「仔細檢查標示」，詳細閱讀包括食品成分表、過敏原等資訊，建議少購買來路不明、未使用中文標示成分的食品。
營養師高敏敏分享貼身自我保護的方法，還建議不要限定購買特定品牌或食物，以「分散風險」；且建議民眾不要只吃特定食物，應該「均衡飲食」，盡量選擇多樣化、多種配色，更健康、更單純的原型食物為主。