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亞洲盃男籃／台菲大戰先發、對戰資訊懶人包　隊長劉錚領軍踢館

▲中華隊隊長劉錚前役表現精彩。（圖／記者葉政勳攝）
▲中華隊隊長劉錚前役表現精彩。（圖／記者葉政勳攝）

記者廖聿偉/綜合報導

中華男籃今(25)日在亞洲盃資格賽轉戰客場挑戰菲律賓，先發陣容不變，由林俊吉、林信寬、劉錚、王皓吉和謝宗融迎敵，另外，後衛林秉聖取代譚傑龍，擠進12人名單。

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前一場在主場碰上紐西蘭的比賽，中華隊打了三節好球，第四節陷入得分荒才崩盤。此役客場碰上菲律賓也不好對付，尤其在禁區缺少歸化洋將阿提諾坐鎮，本土長人必須自立自強；前役中華隊籃板比菲律賓少了24個。

▲台灣運彩看好菲律賓大勝。(圖／取自台灣運彩）
▲台灣運彩看好菲律賓大勝。(圖／取自台灣運彩）
📌運彩資訊

根據台灣運彩盤口顯示，地主菲律賓贏球的機會大，開出中華隊受讓24.5分，與前一場對紐西蘭差不多。大小分盤則開出161.5分，前一場中華隊僅拿下69分，第四節只有8分。而根據運彩資訊網站《球王體育賽事inplayZ》的數據顯示，有超過7成的彩迷看好菲律賓能過盤、贏球。

📌賽前報導

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▲2024亞洲盃男籃資格賽中華隊謝亞軒是關鍵。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.02.22）
▲2024亞洲盃男籃資格賽中華隊謝亞軒是關鍵。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.02.22）
🏀中華隊VS.菲律賓(25日) 12人名單

林正、謝宗融、游艾喆、高錦瑋、謝亞軒、林俊吉、張家禾、林信寬、陳侑昫、王皓吉林秉聖劉錚


🏀亞洲盃男籃分組

A組：泰國、澳洲、印尼、南韓

B組：台灣、菲律賓、香港、紐西蘭

C組：中國、關島、蒙古、日本

D組：伊拉克、約旦、巴基斯坦、沙烏地阿拉伯

E組：伊朗、哈薩克、印度、卡達

F組：巴林、敘利亞、黎巴嫩、阿聯
 

▲亞洲盃資格賽採取主客場制，圖為和平籃球館。（圖／記者葉政勳攝）
▲亞洲盃資格賽採取主客場制，圖為和平籃球館。（圖／記者葉政勳攝）

🏀亞洲盃男籃賽制：

採3階段主、客場制，每隊與同組對手進行2場比賽，取分組前2晉級，另外，外卡賽則取分組第三名，6個分組取4隊，晉級16強賽。

🏀轉播資訊

愛爾達體育家族透過中華電信平台MOD愛爾達電視，以及網路/行動平台ELTA.tv、Hami Video運動館呈現亞洲盃資格賽現場直播。

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