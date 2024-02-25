亞洲盃男籃／台菲大戰先發、對戰資訊懶人包　隊長劉錚領軍踢館

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📌運彩資訊
根據台灣運彩盤口顯示，地主菲律賓贏球的機會大，開出中華隊受讓24.5分，與前一場對紐西蘭差不多。大小分盤則開出161.5分，前一場中華隊僅拿下69分，第四節只有8分。而根據運彩資訊網站《球王體育賽事inplayZ》的數據顯示，有超過7成的彩迷看好菲律賓能過盤、贏球。
📌賽前報導
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🏀中華隊VS.菲律賓(25日) 12人名單
林正、謝宗融、游艾喆、高錦瑋、謝亞軒、林俊吉、張家禾、林信寬、陳侑昫、王皓吉、林秉聖、劉錚。
🏀亞洲盃男籃分組
A組：泰國、澳洲、印尼、南韓
B組：台灣、菲律賓、香港、紐西蘭
C組：中國、關島、蒙古、日本
D組：伊拉克、約旦、巴基斯坦、沙烏地阿拉伯
E組：伊朗、哈薩克、印度、卡達
F組：巴林、敘利亞、黎巴嫩、阿聯
🏀亞洲盃男籃賽制：
採3階段主、客場制，每隊與同組對手進行2場比賽，取分組前2晉級，另外，外卡賽則取分組第三名，6個分組取4隊，晉級16強賽。
🏀轉播資訊
愛爾達體育家族透過中華電信平台MOD愛爾達電視，以及網路/行動平台ELTA.tv、Hami Video運動館呈現亞洲盃資格賽現場直播。