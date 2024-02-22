亞洲盃男籃懶人包／先發名單、轉播資訊一次看　中華隊全本土迎敵

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📌賽前報導
亞洲盃男籃／中華隊戰紐12人確定、先發皆200以下 以全本土應戰
亞洲盃男籃／中華隊身高劣勢怎麼辦 桑總：要打得兇、攻對方弱點
🏀中華隊VS.紐西蘭(22日) 12人名單
林正、謝宗融、游艾喆、高錦瑋、謝亞軒、林俊吉、張家禾、林信寬、陳侑昫、王皓吉、譚傑龍、劉錚。
🏀亞洲盃男籃分組
A組：泰國、澳洲、印尼、南韓
B組：台灣、菲律賓、香港、紐西蘭
C組：中國、關島、蒙古、日本
D組：伊拉克、約旦、巴基斯坦、沙烏地阿拉伯
E組：伊朗、哈薩克、印度、卡達
F組：巴林、敘利亞、黎巴嫩、阿聯
🏀亞洲盃男籃賽制：
採3階段主、客場制，每隊與同組對手進行2場比賽，取分組前2晉級，另外，外卡賽則取分組第三名，6個分組取4隊，晉級16強賽。
🏀台北和平籃球館資訊
地址：臺北市大安區敦南街76巷28號(鄰近大安運動中心)
📌交通資訊：
🚗開車
國道 3 甲 : 接台北聯絡道下辛亥路，直行基隆路平面道路過基隆路即可抵達
建國高架橋 : 南行至辛亥路下，直行辛亥路，由地下道上方迴轉即可抵達
🚈捷運
文湖線 - 科技大樓站 : 直行復興南路左轉辛亥路步行約10-12分鐘抵達
🚍公車
大安運動中心/青年活動中心 : 237、295、298、949、953、紅57
和平高中(基隆路) : 基隆路幹線(原650)、新店-基隆、1、207、275、294、611、672、905、906、909
國立台北教育大學(和平東路) : 和平幹線、3、15、18、72、52、211、235、284、662、663、685
🏀轉播資訊
愛爾達體育家族透過中華電信平台MOD愛爾達電視，以及網路/行動平台ELTA.tv、Hami Video運動館呈現亞洲盃資格賽現場直播。