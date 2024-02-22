NBA／Kuminga續約行情約9.2億年薪　勇士K湯、Wiggins需「2選1」

亞洲盃男籃懶人包／先發名單、轉播資訊一次看　中華隊全本土迎敵

▲亞洲盃資格賽，中華男籃在主場碰上紐西蘭。（圖／資料照，特派記者葉政勳攝）
▲亞洲盃資格賽，中華男籃在主場碰上紐西蘭。（圖／資料照，特派記者葉政勳攝）

記者廖聿偉/台北報導

亞洲盃男籃資格賽今(22)日晚間將在台北和平籃球館點燃戰火，甩掉開賽前的紛擾，中華隊以全本土陣容迎戰強敵紐西蘭，而本場的先發5人確定由隊長劉錚領軍，攜手謝宗融、林俊吉、林信寬和王皓吉。

我是廣告 請繼續往下閱讀
由於阿提諾歸化合約未成，謝宗融將扛起先發中鋒的位置。另外，新生代得分好手阿巴西因腳踝扭傷、林秉聖感冒，預計都不會在登錄的12人名單中。

📌賽前報導

亞洲盃男籃／中華隊戰紐12人確定、先發皆200以下　以全本土應戰

亞洲盃男籃／中華隊身高劣勢怎麼辦　桑總：要打得兇、攻對方弱點


▲中華男籃備戰2025亞洲盃資格賽。（圖／記者廖聿偉攝）
▲中華男籃備戰2025亞洲盃資格賽。（圖／記者廖聿偉攝）
🏀中華隊VS.紐西蘭(22日) 12人名單

林正、謝宗融、游艾喆、高錦瑋、謝亞軒、林俊吉、張家禾、林信寬、陳侑昫、王皓吉、譚傑龍、劉錚


🏀亞洲盃男籃分組

A組：泰國、澳洲、印尼、南韓

B組：台灣、菲律賓、香港、紐西蘭

C組：中國、關島、蒙古、日本

D組：伊拉克、約旦、巴基斯坦、沙烏地阿拉伯

E組：伊朗、哈薩克、印度、卡達

F組：巴林、敘利亞、黎巴嫩、阿聯


🏀亞洲盃男籃賽制：

採3階段主、客場制，每隊與同組對手進行2場比賽，取分組前2晉級，另外，外卡賽則取分組第三名，6個分組取4隊，晉級16強賽。

▲和平籃球館。（圖／資料照）
▲和平籃球館。（圖／資料照）
🏀台北和平籃球館資訊

地址：臺北市大安區敦南街76巷28號(鄰近大安運動中心)

📌交通資訊：

🚗開車

國道 3 甲 : 接台北聯絡道下辛亥路，直行基隆路平面道路過基隆路即可抵達

建國高架橋 : 南行至辛亥路下，直行辛亥路，由地下道上方迴轉即可抵達

🚈捷運

文湖線 - 科技大樓站 : 直行復興南路左轉辛亥路步行約10-12分鐘抵達

🚍公車

大安運動中心/青年活動中心 : 237、295、298、949、953、紅57

和平高中(基隆路) : 基隆路幹線(原650)、新店-基隆、1、207、275、294、611、672、905、906、909

國立台北教育大學(和平東路) : 和平幹線、3、15、18、72、52、211、235、284、662、663、685


🏀轉播資訊

愛爾達體育家族透過中華電信平台MOD愛爾達電視，以及網路/行動平台ELTA.tv、Hami Video運動館呈現亞洲盃資格賽現場直播。

籃壇放大鏡1／亞洲盃未戰就引爆一堆問題　體育署長親上火線回應

籃壇放大鏡2／阿提諾拒當台灣歸化原因曝光！中華隊再面臨全本土

籃壇放大鏡3／球團、球員不信任籃協　薪資不透明成投保卡關真兇

籃壇放大鏡4／教育部、體育署效率慢!立委批：保險問題半年未改善

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞