新北小清新女警顏值逆天！PTT暴動「拜託銬我」 8萬IG被神出美翻
日前台北燈節、台中燈會有兩名警花因外型亮眼引起熱烈討論，《NOWnews今日新聞》才報導「全台最正女警地圖」。沒想到新北市又有一名正妹女警近日在PTT上爆紅，該名女警身材姣好、仙氣爆棚，瞬間讓大批鄉民暴動直呼「拜託拿手銬銬我」，還有神人搜出女警IG，原來對方早有8萬名粉絲追蹤，名氣可不小。
記者賴禹妡／綜合報導
該名網友昨（25）日在PTT表特版曬出多張女警的美照，並以「這樣的女警可以讓她開幾張單？」為題，形容對方為「小清新女警」，不但長相仙氣飄飄，且因為有健身習慣，身材線條更是無可挑剃，顏值簡直逆天。
貼文曝光後，果真引來大批鄉民狂讚，「這頂標了吧」、「拜託拿手銬銬我」、「反正什麼罪我都招了」、「這大概是目前看到最正的女警了」、「懇求這位超正女警的IG」、「好正，體態又好」；還有人幽默直言「漂亮的、帥的以後都不要安排當交通警察，否則違規的人越來越多」。
而留言區也出現神人找出女警IG，原來正妹女警除了是一名專業警察，IG上還有8萬名粉絲追蹤，她平時也會分享日常生活美照及員警日常，原先就受到許多網友喜愛，也難怪會在表特版造成一股轟動。