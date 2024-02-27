UBA八強懶人包／戰況、賽程、戰績一文搞定　誰能賞政大第一敗？

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國立體大開出連勝尾盤、10勝5敗躍居第5，是3年來隊史預賽最佳戰績，隨後有同為9勝6敗的輔仁大學及臺灣藝大，都要尋求重返前四的機會。上屆前四的世新大學、臺灣師大分別落居第4及最末位晉級，誓言八強調整腳步重新開始，各隊勢必謹慎應戰。
📌賽程資訊
🏀2 月 27 日(二)
14：00 政治大學 1–8 臺灣師大
16：00 虎尾科大 3–6 輔仁大學
18：00 世新大學 4–5 國立體大
20：00 健行科大 2–7 臺灣藝大
🏀2 月 28 日(三)
14：00 臺灣師大 8–6 輔仁大學
16：00 臺灣藝大 7–1 政治大學
18：00 國立體大 5–2 健行科大
20：00 虎尾科大 3–4 世新大學
🏀2 月 29 日(四)
14：00 臺灣藝大 7–5 國立體大
16：00 世新大學 4–8 臺灣師大
18：00 輔仁大學 6–1 政治大學
20：00 健行科大 2–3 虎尾科大
🏀3 月 1 日(五) 休兵
🏀3 月 2 日(六)
13：00 輔仁大學 6–4 世新大學
15：00 臺灣師大 8–2 健行科大
17：00 政治大學 1–5 國立體大
19：00 虎尾科大 3–7 臺灣藝大
🏀3 月 3 日(日)
13：00 健行科大 2–6 輔仁大學
15：00 國立體大 5–3 虎尾科大
17：00 臺灣藝大 7–8 臺灣師大
19：00 世新大學 4–1 政治大學
🏀3 月 4 日(一)
13：00 臺灣師大 8–5 國立體大
15：00 輔仁大學 6–7 臺灣藝大
17：00 世新大學 4–2 健行科大
19：00 政治大學 1–3 虎尾科大
🏀3 月 5 日(二)
13：00 國立體大 5–6 輔仁大學
15：00 虎尾科大 3–8 臺灣師大
17：00 臺灣藝大 7–4 世新大學
19：00 健行科大 2–1 政治大學
📌轉播資訊
每天4場賽事將透過4平台同步播出：
電視：緯來體育台、網路：LINE TODAY，OTT：HamiVideo，MOD：愛爾達體育4台，YouTube：SSUtv
📌台北體育館－場館資訊
1.公車系統
南京寧安街口：46、248、277、279、282、288、306、306區間車、307經莒光路、307經西藏路、605快速公車、652、668、675、711、797、1802、1803、1515B經南京東路、2002、南京幹線、承德幹線、棕10、紅25
南京敦化路口(小巨蛋)：33、262、262區間車、275、277、556、630、688、707、902、903、903繞駛三總、905、905副線、906、909、913、967、967區間車、967直達車、敦化幹線
2.捷運系統
捷運：松山線小巨蛋站3號出口向左，2號出口向右 。步行約3分鐘。
📌預賽排名