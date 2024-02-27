影／劉錚遭FIBA惡搞！傷口上灑鹽　菲國中鋒戲耍劉錚竟變黑白畫面

UBA八強懶人包／戰況、賽程、戰績一文搞定　誰能賞政大第一敗？

▲世新大學陳將双將率領世新大學終結亞軍魔咒。（圖／大專體總提供）
▲世新大學陳將双將率領世新大學終結亞軍魔咒。（圖／大專體總提供）

記者廖聿偉/台北報導

112學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽男一級八強複賽今（27）日在臺北體育館點燃戰火，各隊一路鏖戰到至3月5日，含全勝晉級的政治大學在內，7支上屆班底再次叩關，唯一不同是重返一級就一舉殺進複賽的虎尾科大，8隊將通過7戰考驗產生四強，擠身3月22至24日在臺北小巨蛋的最終決戰。

我是廣告 請繼續往下閱讀
衛冕軍政大預賽15戰未嘗敗績，且得失分、兩分球命中率、籃板、助攻、失誤都居各隊之首，狹強勢攻守續朝四連霸邁進，緊追在後的則是13勝2敗的上屆亞軍健行科大。本屆回到一級舞台的虎科展現十足競爭力，直搗複賽且以第3之姿卡位，同樣不容小覷。

國立體大開出連勝尾盤、10勝5敗躍居第5，是3年來隊史預賽最佳戰績，隨後有同為9勝6敗的輔仁大學及臺灣藝大，都要尋求重返前四的機會。上屆前四的世新大學、臺灣師大分別落居第4及最末位晉級，誓言八強調整腳步重新開始，各隊勢必謹慎應戰。

▲擁有「宇宙政大」之稱的政大男籃預賽全勝晉級8強複賽，圖為游艾喆。（圖／大專體總提供）
▲擁有「宇宙政大」之稱的政大男籃預賽全勝晉級8強複賽，圖為游艾喆。（圖／大專體總提供）
📌賽程資訊

🏀2 月 27 日(二)

14：00 政治大學 1–8 臺灣師大

16：00 虎尾科大 3–6 輔仁大學

18：00 世新大學 4–5 國立體大

20：00 健行科大 2–7 臺灣藝大

🏀2 月 28 日(三)

14：00 臺灣師大 8–6 輔仁大學

16：00 臺灣藝大 7–1 政治大學

18：00 國立體大 5–2 健行科大

20：00 虎尾科大 3–4 世新大學

🏀2 月 29 日(四)

14：00 臺灣藝大 7–5 國立體大

16：00 世新大學 4–8 臺灣師大

18：00 輔仁大學 6–1 政治大學

20：00 健行科大 2–3 虎尾科大


🏀3 月 1 日(五) 休兵


🏀3 月 2 日(六)

13：00 輔仁大學 6–4 世新大學

15：00 臺灣師大 8–2 健行科大

17：00 政治大學 1–5 國立體大

19：00 虎尾科大 3–7 臺灣藝大

🏀3 月 3 日(日)

13：00 健行科大 2–6 輔仁大學

15：00 國立體大 5–3 虎尾科大

17：00 臺灣藝大 7–8 臺灣師大

19：00 世新大學 4–1 政治大學

🏀3 月 4 日(一)

13：00 臺灣師大 8–5 國立體大

15：00 輔仁大學 6–7 臺灣藝大

17：00 世新大學 4–2 健行科大

19：00 政治大學 1–3 虎尾科大

🏀3 月 5 日(二)

13：00 國立體大 5–6 輔仁大學

15：00 虎尾科大 3–8 臺灣師大

17：00 臺灣藝大 7–4 世新大學

19：00 健行科大 2–1 政治大學

▲UBA八強複賽多個評台現場直播。（圖／取自虎科男籃IG）
▲UBA八強複賽多個評台現場直播。（圖／取自虎科男籃IG）
📌轉播資訊

每天4場賽事將透過4平台同步播出：

電視：緯來體育台、網路：LINE TODAY，OTT：HamiVideo，MOD：愛爾達體育4台，YouTube：SSUtv

男子組8強賽在台北體育館舉行。（圖／中央社，資料照）
男子組8強賽在台北體育館舉行。（圖／中央社，資料照）
📌台北體育館－場館資訊

1.公車系統

南京寧安街口：46、248、277、279、282、288、306、306區間車、307經莒光路、307經西藏路、605快速公車、652、668、675、711、797、1802、1803、1515B經南京東路、2002、南京幹線、承德幹線、棕10、紅25

南京敦化路口(小巨蛋)：33、262、262區間車、275、277、556、630、688、707、902、903、903繞駛三總、905、905副線、906、909、913、967、967區間車、967直達車、敦化幹線

2.捷運系統

捷運：松山線小巨蛋站3號出口向左，2號出口向右 。步行約3分鐘。

▲政大隊長莫巴耶率領球隊本學年度全勝。（圖／大專體總提供）
▲政大隊長莫巴耶率領球隊本學年度全勝。（圖／大專體總提供）
📌預賽排名

▲UBA預賽戰績
▲UBA預賽戰績

UBA八強戰力分析／「宇宙政大」拚全勝晉小巨蛋　黑馬虎科瞄準前4

UBA／無敵世新大學沒破百仍席捲23連勝　四強抵定、決戰小巨蛋

UBA／黑馬傳奇落幕！美和近關情怯延長賽吞敗　保送文化晉級四強

UBA／四強門票剩一張！文化大學雖勝佛光卻有可能跌至第五遭淘汰

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞