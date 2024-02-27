影／IKEA居家運動用品！教練6招甩油 最推環形啞鈴「手不長繭」
來自瑞典的 IKEA 宜家家居首推居家健身系列DAJLIEN，全系列包含環形啞鈴、運動墊、推車與收納長凳等共計19品項，主打療癒色彩與美型設計，解決過往健身器材無法融入居家裝潢的痛點。IKEA今（27）午首度公開全系列運動產品，請找專業健身教練Zoey示範年後甩油6招，Zoey最推環形啞鈴，最大的亮點是「表面光滑，手不會長繭」。
記者徐銘穗/綜合報導
IKEA首款居家運動健身用品命名為「DAJLIEN」，在瑞典斯莫蘭（Småland）中 有「日常」的意思，希望能將「運動」、「健身」帶入每一天的居家生活當中。全系列19件商品，從運動墊、重量訓練裝備、兼具收納與訓練的家具到外出運動配件應有盡有，售價從199元至2999元。
IKEA公關經理蔡宜穎表示，過往健身設備最大痛點是無法搭配居家裝潢風格，因此IKEA運動用品系列DAJLINE從消費者痛點出發，以清新柔和色彩及美型設計做市場區隔，也搭配IKEA最擅長的收納，有系列推車與收納長凳，尤其收納長凳不只能收納，同時也是「健身器材」。
健身教練Zoey使用DAJLINE系列運動用品，示範年後甩油6招式，第一招「側登三折」利用收納長凳做支撐，膝部為側往前輕觸長凳，可訓練核心肌群、縮小腹；除甩油6招外，Zoey也加碼示範1招減輕減輕痠痛，只要使用按摩滾球舒緩胸大肌，及可舒緩肩頸痠痛。
而除熟悉的健身墊、啞鈴與收納家具外，DAJLINE系列中還有整件式披風、連帽式披風，有助運動後保暖。Zoey指出，全系列產品中，她最推薦環形啞鈴，其重量僅3公斤非常適合女性使用，環形設計好抓握，最特別的是為光滑材質，「手不會長繭」。
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