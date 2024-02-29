肉肉控衝！229肉之日免費吃豬排　TGI FRIDAYS、德州牛排買一送一

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日文「肉（niku ）」發音，因與日文數字「2」與「9」的發音相同，因此稱29日為「肉之日」，也成為餐廳推薦肉類產品優惠的好日子。靜岡勝政日式豬排、伊勢路勝勢日式豬排，來台後每月29日延續傳統，推出肉之日升級加贈豬排活動。
本月正好遇上難得四年一次的2月29日，雙雙加碼成超級品牌日，不限壽星、只要當天點購里肌豬排套餐、或腰內豬排套餐，人人都可以免費吃豬排「點小份升級中份」，肉量從120克增加至160克；還會「免費再加贈腰內豬排一塊」（單點原價60元）。雙重加肉好大方！今日兩品牌全台店鋪預計共送出10000塊腰內豬排，肉肉控們當然要快衝。
壽星更有專屬優惠，不只一樣可以參加兩品牌「肉之日」活動；當月壽星只要出示身份證明，即可免費獲贈「任選蛋糕」一份，包括人氣巴斯克起司蛋糕、紐約起司蛋糕，或是大人系苦甜巧克力蛋糕都能自由選擇，2月生日好快樂。
📌TGI FRIDAYS：炭烤豬肋排「買一送一」
2月29日今一日限定到全台TGI FRIDAYS餐廳，點購炭烤豬肋排系列品項並出示指定畫面，即贈相同餐點一份，相當於「牛排買一送一」優惠。提醒大家，點購全份或半份炭烤豬肋排皆可享有優惠；炭烤豬肋排優惠品項不含達拉斯三式組合與霸氣總裁拼盤；每桌每次至多買二送二；優惠組合（含贈送之品項）內用及外帶，均需加收原價之10%服務費；不與任何行銷優惠併用。
📌Texas Roadhouse：8oz.火烤德州牛排「買一送一」
2月29日Texas Roadhouse「8oz.火烤德州牛排買一送一」！今一日限定至全台Texas Roadhouse，點購8oz.火烤德州牛排，即贈相同餐點一份（不含配菜）。提醒大家，火烤德州牛排配菜固定搭配奶油玉米及馬鈴薯泥；優惠組合（含贈送之品項）內用及外帶，均需加收原價之10%服務費；不與任何行銷優惠併用。
📌金色三麥2/29爽吃「大拼盤229元」！當日壽星免費送
金色三麥今2月29日限時放送雙重優惠，四人同行內用消費，可享「229元爽吃經典大拼盤」（原價1250元），超狂現省1021元。提醒大家，每桌限優惠乙份，優惠不併用。
四年只能過一次生日的2/29壽星可享「免費加菜」！2月29日壽星生日當天到店內用消費，金色三麥「免費送經典大拼盤」乙份！提醒大家，每位壽星限優惠乙份，優惠不併用；30人以上大訂不適用。