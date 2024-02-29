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肉肉控衝！229肉之日免費吃豬排　TGI FRIDAYS、德州牛排買一送一

▲肉肉控必衝！四年一次2月29日遇上日本肉之日，人人都能免費吃豬排，TGI FRIDAYS及Texas Roadhouse德州鮮切牛排都買一送一；金色三麥經典大拚盤才229元。（圖／慕里諾國際餐飲提供）
▲肉肉控必衝！四年一次2月29日遇上日本肉之日，人人都能免費吃豬排，TGI FRIDAYS及Texas Roadhouse德州鮮切牛排都買一送一；金色三麥經典大拚盤才229元。（圖／慕里諾國際餐飲提供）

記者蕭涵云/綜合報導

肉肉控必衝！四年一次2月29日遇上日本肉之日，不只有生日壽星能慶祝，人人都能到靜岡勝政、伊勢路勝勢「免費吃豬排」，而且是點小份豬排「直接升級中份」，還「再加贈腰內豬排一塊」；還有 TGI FRIDAYS 炭烤豬肋排「買一送一」及 Texas Roadhouse 德州鮮切牛排也「買一送一」；到金色三麥吃經典大拚盤只要229元。一次整理大份量肉肉優惠告訴你。

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📌229肉之日！靜岡勝政、伊勢路勝勢豬排「免費升級中份再加贈一塊」
日文「肉（niku ）」發音，因與日文數字「2」與「9」的發音相同，因此稱29日為「肉之日」，也成為餐廳推薦肉類產品優惠的好日子。靜岡勝政日式豬排、伊勢路勝勢日式豬排，來台後每月29日延續傳統，推出肉之日升級加贈豬排活動。

▲四年一次2月29日，不只壽星有口福，靜岡勝政、伊勢路勝勢肉之日，人人都能「免費吃豬排」。229壽星爽吃王品6大火鍋下殺2.29折專屬優惠，「最低200元」起開鍋。（圖／慕里諾國際餐飲提供）
▲四年一次2月29日，靜岡勝政、伊勢路勝勢肉之日，人人都能「免費吃豬排」。（圖／慕里諾國際餐飲提供）
本月正好遇上難得四年一次的2月29日，雙雙加碼成超級品牌日，不限壽星、只要當天點購里肌豬排套餐、或腰內豬排套餐，人人都可以免費吃豬排「點小份升級中份」，肉量從120克增加至160克；還會「免費再加贈腰內豬排一塊」（單點原價60元）。雙重加肉好大方！今日兩品牌全台店鋪預計共送出10000塊腰內豬排，肉肉控們當然要快衝。

壽星更有專屬優惠，不只一樣可以參加兩品牌「肉之日」活動；當月壽星只要出示身份證明，即可免費獲贈「任選蛋糕」一份，包括人氣巴斯克起司蛋糕、紐約起司蛋糕，或是大人系苦甜巧克力蛋糕都能自由選擇，2月生日好快樂。

▲229肉之日，靜岡勝政、伊勢路勝勢豬排從「3塊升級成5塊豬排」。（圖／慕里諾國際餐飲提供）
▲229肉之日，靜岡勝政、伊勢路勝勢豬排從「3塊升級成5塊豬排」。（圖／慕里諾國際餐飲提供）
📌TGI FRIDAYS炭烤豬肋排「買一送一」
2月29日今一日限定到全台TGI FRIDAYS餐廳，點購炭烤豬肋排系列品項並出示指定畫面，即贈相同餐點一份，相當於「牛排買一送一」優惠。提醒大家，點購全份或半份炭烤豬肋排皆可享有優惠；炭烤豬肋排優惠品項不含達拉斯三式組合與霸氣總裁拼盤；每桌每次至多買二送二；優惠組合（含贈送之品項）內用及外帶，均需加收原價之10%服務費；不與任何行銷優惠併用。

▲出示這張指定畫面，就能爽吃TGI FRIDAYS炭烤豬肋排「買一送一」；全份1050元、半份710元。（圖／開展餐飲集團提供）
▲出示這張指定畫面，就能爽吃TGI FRIDAYS炭烤豬肋排「買一送一」；全份1050元、半份710元。（圖／開展餐飲集團提供）
📌Texas Roadhouse：8oz.火烤德州牛排「買一送一」
2月29日Texas Roadhouse「8oz.火烤德州牛排買一送一」！今一日限定至全台Texas Roadhouse，點購8oz.火烤德州牛排，即贈相同餐點一份（不含配菜）。提醒大家，火烤德州牛排配菜固定搭配奶油玉米及馬鈴薯泥；優惠組合（含贈送之品項）內用及外帶，均需加收原價之10%服務費；不與任何行銷優惠併用。

▲Texas Roadhouse德州鮮切牛排歡慶8週年，10/18～11/7身分證或護照之指定證件號碼對中「1、0、2、5」四碼，消費任一週年慶鮮切牛排組合餐「免費送豬肋排半份」；而且10月壽星還有「全桌飲品買1送1」好康。TGI FRIDAYS則是每週五沙朗牛排限定餐廳買1送1。（圖／翻攝自Texas Roadhouse Taiwan 德州鮮切牛排FB）
▲Texas Roadhouse 8oz.火烤德州牛排「買一送一」。（圖／翻攝自Texas Roadhouse Taiwan 德州鮮切牛排FB）
📌金色三麥2/29爽吃「大拼盤229元」！當日壽星免費送
​金色三麥今2月29日限時放送雙重優惠，四人同行內用消費，可享「229元爽吃經典大拼盤」（原價1250元），超狂現省1021元。提醒大家，每桌限優惠乙份，優惠不併用。

四年只能過一次生日的2/29壽星可享「免費加菜」！2月29日壽星生日當天到店內用消費，金色三麥「免費送經典大拼盤」乙份！提醒大家，每位壽星限優惠乙份，優惠不併用；30人以上大訂不適用。

▲金色三麥2/28精釀啤酒28元！2/29爽吃大拼盤229元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲金色三麥2月29日爽吃大拼盤229元；2/29生日壽星「免費送」。（圖／記者蕭涵云攝）

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