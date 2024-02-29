影／張育成腹斜肌拉傷！大谷翔平去年因此報銷 核心肌群有多重要
在職棒的世界中，球員經常面臨著各種傷痛的挑戰，而腹斜肌傷勢就是常見的傷勢之一。效力坦帕灣光芒的旅美好手張育成今（29）日在春訓熱身賽因揮棒拉傷左腹斜肌，預計將缺陣數週的時間。值得一提的是，去年日籍二刀流球星大谷翔平也曾受腹斜肌傷勢困擾，加上右肘尺側副韌帶（UCL）撕裂傷，球季提前報銷。
記者路皓惟/綜合報導
「腹斜肌（Oblique）」是核心肌肉群的一部分，分別為腹內斜肌和腹外斜肌，是連接軀幹和下肢的重要肌肉組織，它們在棒球運動中扮演著關鍵作用，尤其在揮棒和投球動作上，必須透過腹斜肌來連結全身的力量，當肌肉過度拉伸時常導致腹斜肌拉傷，使得選手會遭遇立即性的疼痛而無法正常進行揮棒和投球，需要經過休息和復健才能夠完全恢復。
回顧大聯盟上個賽季，大谷翔平先因右手肘尺側副韌帶撕裂，投球提前關機後，之後大谷又在打擊練習時拉傷右側腹斜肌，在連續缺陣11場比賽後，被天使球團放入10天傷兵名單，加上他決定專心處理右手肘傷勢問題，最後球季提前報銷。
一旦發生腹斜肌傷勢，復健過程將會根據傷勢的嚴重程度而有所不同。一般來說，復健的首要目標是減輕疼痛和炎症，這通常涉及冰敷、休息以及非類固醇抗炎藥物的使用。隨著疼痛的減輕，運動員會開始進行輕度的伸展和加強運動，逐漸恢復肌肉的力量和靈活性。
不僅是對棒球選手，對於一般民眾來說，避免腹斜肌傷勢的關鍵在於運動前進行適當熱身，以及搭配旋轉及抗旋轉的動作訓練，以加強核心肌群，提升傷害預防的能力。尤其旋轉動作在日常生活隨處可見，包括走路、跑步、轉身、投擲都會需要腹外、內斜肌大量的參與。
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