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IKEA推「台灣滷肉」義大利麵　戰義大利人忍受度！3月美食一次看

▲被家具耽誤的「美食餐廳」IKEA今（29）公開3月美食新品，包含台灣滷肉飯風格的植物素義大利麵。（圖／記者徐銘穗攝）
▲被家具耽誤的「美食餐廳」IKEA今（29）公開3月美食新品，包含台灣滷肉飯風格的植物素義大利麵。（圖／記者徐銘穗攝）

記者徐銘穗/綜合報導

有「被家具耽誤美食餐廳」之稱的IKEA今（29）公開3月7款美食新品，包括台灣滷肉飯風格的植物素義大利麵等4款植物素美食，而霜淇淋新口味則是「薄荷萊姆」，一支20元品嘗清新微酸爽的春天風味。而因應換季，HOLA和樂家居則推防蟎寢具，冬出清期間入手更超值，即日起至3月17日，全館萬件商品五折起，寢具超值三折起。

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IKEA三月美食新品登場，首推創意的跨國混搭料理，包括台灣小吃的創新口味「植物滷肉義大利麵」、台式熱炒必吃紅燒混搭日式炒飯的「紅燒百頁和風飯」和經典肉丸搭配日式組合的「植物丸和風飯佐咖哩醬」等。

▲植物滷肉義大利麵/ $180，期間限定：2024/03/01-2024/04/30。（圖／記者徐銘穗攝）
▲植物滷肉義大利麵/ $180，期間限定：2024/03/01-2024/04/30。（圖／IKEA提供）
▲蔬食餡餅/ $40/個，期間限定：2024/03/01-2024/04/30。（圖／IKEA提供）
▲蔬食餡餅/ $40/個，期間限定：2024/03/01-2024/04/30。（圖／IKEA提供）
▲植物丸和風飯佐咖哩醬/ $149，期間限定：2024/03/01-2024/07/25。（圖／IKEA提供）
▲植物丸和風飯佐咖哩醬/ $149，期間限定：2024/03/01-2024/07/25。 （圖／IKEA提供）
▲紅燒百頁和風飯/ $129，期間限定：2024/03/01-2024/07/25。（圖／IKEA提供）
▲紅燒百頁和風飯/ $129，期間限定：2024/03/01-2024/07/25。（圖／IKEA提供）
此外，韓式蜂蜜柚子醬混搭義式的「柚香梅花豬排紅醬筆管麵」更祭出卡友優惠，3月1日至3月31日卡友只需$339即可享有（原價$380）。而瑞典美食小站也首度推出甜鹹搭配的愛心鬆餅與經典肉丸組合「丸弄你心」，以及期間限定清涼酸爽的「薄荷萊姆風味霜淇淋」，只要銅板價就能享受。

▲香草雞腿排紅醬義大利麵/ $220，期間限定：2024/03/01-2024/04/30。（圖／IKEA提供）
▲香草雞腿排紅醬義大利麵/ $220，期間限定：2024/03/01-2024/04/30。（圖／IKEA提供）
▲柚香梅花豬排紅醬筆管麵/卡友價$339，原價$380 ，卡友價活動：2024/03/01-2024/03/31，期間限定 ：2024/03/01-2024/04/30。（圖／IKEA提供）
▲柚香梅花豬排紅醬筆管麵/卡友價$339，原價$380 ，卡友價活動：2024/03/01-2024/03/31，期間限定 ：2024/03/01-2024/04/30。（圖／IKEA提供）
▲芋見真心/ $50，期間限定：2024/03/01-2024/03/31。（圖／IKEA提供）
▲芋見真心/ $50，期間限定：2024/03/01-2024/03/31。（圖／IKEA提供）
▲芋見真心/ $55，期間限定：2024/03/01-2024/03/31。（圖／IKEA提供）
▲芋見真心/ $55，期間限定：2024/03/01-2024/03/31。（圖／IKEA提供）
▲薄荷萊姆風味霜淇淋/ $20，期間限定：2024/03/01-2024/04/30。（圖／IKEA提供）
▲薄荷萊姆風味霜淇淋/ $20，期間限定：2024/03/01-2024/04/30。（圖／IKEA提供）
而在台灣，超過七成的家庭中都存在塵蟎，平均一張床就有200萬隻蟎蟲！尤其進入春雨季節，更容易因潮濕而大量孳生，增加過敏機率。居家品牌HOLA和樂家居，趁換季前推薦幾款防蟎寢具，冬出清期間入手更超值，即日起至3月17日，全館萬件商品五折起，寢具超值三折起。

▲HOLA寢具超值三折起。（圖／IKEA提供）
▲HOLA寢具超值三折起。（圖／IKEA提供）

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