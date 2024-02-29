IKEA推「台灣滷肉」義大利麵 戰義大利人忍受度！3月美食一次看
有「被家具耽誤美食餐廳」之稱的IKEA今（29）公開3月7款美食新品，包括台灣滷肉飯風格的植物素義大利麵等4款植物素美食，而霜淇淋新口味則是「薄荷萊姆」，一支20元品嘗清新微酸爽的春天風味。而因應換季，HOLA和樂家居則推防蟎寢具，冬出清期間入手更超值，即日起至3月17日，全館萬件商品五折起，寢具超值三折起。
記者徐銘穗/綜合報導
IKEA三月美食新品登場，首推創意的跨國混搭料理，包括台灣小吃的創新口味「植物滷肉義大利麵」、台式熱炒必吃紅燒混搭日式炒飯的「紅燒百頁和風飯」和經典肉丸搭配日式組合的「植物丸和風飯佐咖哩醬」等。
此外，韓式蜂蜜柚子醬混搭義式的「柚香梅花豬排紅醬筆管麵」更祭出卡友優惠，3月1日至3月31日卡友只需$339即可享有（原價$380）。而瑞典美食小站也首度推出甜鹹搭配的愛心鬆餅與經典肉丸組合「丸弄你心」，以及期間限定清涼酸爽的「薄荷萊姆風味霜淇淋」，只要銅板價就能享受。
而在台灣，超過七成的家庭中都存在塵蟎，平均一張床就有200萬隻蟎蟲！尤其進入春雨季節，更容易因潮濕而大量孳生，增加過敏機率。居家品牌HOLA和樂家居，趁換季前推薦幾款防蟎寢具，冬出清期間入手更超值，即日起至3月17日，全館萬件商品五折起，寢具超值三折起。